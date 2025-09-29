Будут ли штрафовать казахстанцев за плач младенцев по ночам

В социальных сетях распространяется информация о якобы существующей ответственности за громкий плач ребенка. В этой связи в Департаменте полиции области Абай пояснили, что данная норма законодательства была некорректно истолкована, сообщает Zakon.kz.

Согласно статье 437 Кодекса об административных правонарушениях РК, нарушение тишины образуют шумные действия, включая проведение работ в жилище и вне его, сопровождаемых шумом и не связанных с неотложной необходимостью. Такие действия, препятствующие нормальному отдыху и спокойствию граждан, запрещены в период с 22:00 до 09:00.

Основанием для проверки со стороны полиции является сообщение или заявление физического либо юридического лица. Каждый подобный случай рассматривается индивидуально, с учетом объективной и субъективной стороны правонарушения.

При этом гигиенические нормативы определяют допустимые уровни шума как в ночное, так и в дневное время.

В ведомстве подчеркнули: плач младенцев не относится к правонарушениям и не может служить основанием для привлечения к административной ответственности.

