Общество

Будут ли штрафовать казахстанцев за плач младенцев по ночам

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 22:00 Фото: pexels
В социальных сетях распространяется информация о якобы существующей ответственности за громкий плач ребенка. В этой связи в Департаменте полиции области Абай пояснили, что данная норма законодательства была некорректно истолкована, сообщает Zakon.kz.

Согласно статье 437 Кодекса об административных правонарушениях РК, нарушение тишины образуют шумные действия, включая проведение работ в жилище и вне его, сопровождаемых шумом и не связанных с неотложной необходимостью. Такие действия, препятствующие нормальному отдыху и спокойствию граждан, запрещены в период с 22:00 до 09:00.

Основанием для проверки со стороны полиции является сообщение или заявление физического либо юридического лица. Каждый подобный случай рассматривается индивидуально, с учетом объективной и субъективной стороны правонарушения.

При этом гигиенические нормативы определяют допустимые уровни шума как в ночное, так и в дневное время.

В ведомстве подчеркнули: плач младенцев не относится к правонарушениям и не может служить основанием для привлечения к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что казахстанцы массово "паникуют" в соцсетях из-за воздуха в Боровом. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
