Казахстанцы массово "паникуют" в соцсетях из-за воздуха в Боровом
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с заявлением относительно публикаций, размещенных в социальных сетях. В них говорилось о якобы грязном воздухе, угрожающем туристам и отдыхающим, сообщает Zakon.kz.
Также известно, что авторы ссылаются на данные зарубежного ресурса.
Специалисты сразу же решили разъяснить ситуацию.
"На территории ГНПП "Бурабай" в 2023 году установлена современная метеостанция, которая в том числе измеряет уровень мелкодисперсных частиц РМ 2,5 в воздухе. Это те самые частицы, о которых обычно и пишут, когда говорят о "грязном воздухе". По данным измерений 2024 года, превышений допустимых норм в Бурабае не зафиксировано".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
То есть, как отмечают сотрудники парка, воздух соответствует санитарным требованиям и безопасен для здоровья.
"Ошибочные данные приведены из недостоверных источников по состоянию на 2024 год и не подтверждают действительности. Приведенные данные не достоверны".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"
Администрация парка настоятельно просит как СМИ, так и отдельных блогеров проверять достоверность любой информации.
Ранее жительница Казахстана в социальных сетях заявила, что сбор грибов в Боровом для нее обошелся штрафом в 20 тысяч тенге. Также, по ее словам, уборкой на территории парка занимаются туристы и отдыхающие, а не сотрудники. Что на это ответили в парке, можно узнать по ссылке.
