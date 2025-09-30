#АЭС в Казахстане
Общество

В Астане ко Дню семьи высадили несколько десятков сосен

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 15:41 Фото: QazVision
В Астане 30 сентября 2025 года в Центральном парке района Нура состоялась акция по посадке деревьев в рамках декады мероприятий ко Дню семьи, передает корреспондент Zakon.kz.

Утро в Центральном парке Астаны началось с запаха свежей хвои. Здесь в рамках декады мероприятий ко Дню семьи прошла акция по озеленению города – участники высадили 40 молодых сосен.

Фото: QazVision

В добром деле объединились сотрудники аппарата акима района Нура, Ассоциация деловых женщин столицы, Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также участники проекта Samauryn Party. К ним присоединились и жители района.

Фото: QazVision

Акция прошла в теплой и дружеской атмосфере. Участники отмечали, что посадка деревьев – не просто благоустройство, а вклад в будущее города и его экологию.

"Каждое новое дерево – это шаг к чистому воздуху и тени в летний зной. Именно так мы наполняем столицу жизнью и свежестью", – поделились организаторы.

Фото: QazVision

Также отмечается, что подобные инициативы проходят не только по выходным, но и в будние дни. Важно, что время для озеленения находится всегда, ведь именно эти простые действия формируют облик города, в котором хочется жить.

13 сентября 2025 года стало известно, что в Астане осенью высадят тысячи деревьев в рамках акции "Таза Қазақстан".

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
