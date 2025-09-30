В Астане ко Дню семьи высадили несколько десятков сосен
Утро в Центральном парке Астаны началось с запаха свежей хвои. Здесь в рамках декады мероприятий ко Дню семьи прошла акция по озеленению города – участники высадили 40 молодых сосен.
Фото: QazVision
В добром деле объединились сотрудники аппарата акима района Нура, Ассоциация деловых женщин столицы, Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также участники проекта Samauryn Party. К ним присоединились и жители района.
Фото: QazVision
Акция прошла в теплой и дружеской атмосфере. Участники отмечали, что посадка деревьев – не просто благоустройство, а вклад в будущее города и его экологию.
"Каждое новое дерево – это шаг к чистому воздуху и тени в летний зной. Именно так мы наполняем столицу жизнью и свежестью", – поделились организаторы.
Фото: QazVision
Также отмечается, что подобные инициативы проходят не только по выходным, но и в будние дни. Важно, что время для озеленения находится всегда, ведь именно эти простые действия формируют облик города, в котором хочется жить.
13 сентября 2025 года стало известно, что в Астане осенью высадят тысячи деревьев в рамках акции "Таза Қазақстан".