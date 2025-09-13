В Астане осенью высадят тысячи деревьев в рамках акции "Таза Қазақстан"

В Астане 13 сентября 2025 года акимат района "Нура" совместно с общественностью, женским крылом партии "Аманат", депутатами маслихата и парламента высадили около ста деревьев, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким района Нура Ришат Турдыбеков отметил, что озеленение в Астане ведется системно в рамках проекта "Таза Қазақстан". План на эту осень – посадить более 4,5 тысячи деревьев и около 40 тысяч кустарников только по району Нура.

"Общий план (по озеленению – Прим. Ред) составлял около 10 тысяч деревьев и 70 тысяч многолетних растений, кустарников и цветов. На сегодняшний день осталось реализовать меньше половины, и мы планируем это сделать в ближайший субботник. Если взять данный участок – проспект Туран, здесь сейчас ведутся работы по озеленению. Высаживаем деревья: ивы, вяз. Вы сами видите, каждое дерево мы стараемся качественно отобрать совместно со специалистами, чтобы озеленение города было эффективным. Мы стараемся каждое дерево качественно отобрать совместно со специалистами, чтобы озеленение города было эффективным", – рассказал он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он озвучил, что также реализуются проекты Green Line при поддержке акима города, и параллельно ведется благоустройство и озеленение улицы Айтыке Би на участке Мухаммедханова. Также не остается без внимания и другие участки, такие как улица Туран и жилой массив Уркер.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Немаловажно не только высадить зеленые насаждения, но и обеспечить за ними уход. Мы совместно с институтами и предприятием "Зеленстрой" проводим все агротехнические мероприятия, чтобы сохранить деревья. Посадка производится комовым способом – основные корни сохраняются. После посадки деревья обильно поливаются, удобряются, готовятся к зиме, чтобы получить влагозаряд. Система ухода полностью выстроена. Контроль ведем не только мы, как акимат района, но и два специализированных института. Также задействованы предприятие "Астана зеленое строительство", где работают специалисты по уходу за зелеными насаждениями. Разумеется, многое зависит от погодных условий, но мы стараемся действовать строго по науке – высаживаем деревья в оптимальные сроки", – уточнил Турдыбеков.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Заместитель акима района Алия Абсеметова, член Республиканского женского крыла партии "Аманат" добавила, что для посадки используются деревья возрастом 7-9 лет, выращенные в питомниках и адаптированные к климату столицы.

"Это лиственные деревья, они быстрее приживаются, дают тень и рост. Мы формируем их развитие и ухаживаем, поэтому это вложение не напрасное", – отметила она.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По ее словам, помимо озеленения регулярно проводятся и субботники.

"С нами выходят не только госучреждения, как обычно – школы, акимат. Очень активно участвуют предприниматели. Например, на аллее ресторанов владельцы и сотрудники первых этажей, НПшек, все дружно выходят на уборку. И вот здесь я хочу донести одну мысль. В других странах люди не ждут, пока акимат придет убирать. Сотрудник сам утром выходит с веником – потому что понимает: если у тебя грязно, то и покупателей не будет. Это своего рода карма. Чисто перед твоим заведением – значит, и доход будет. Таза Қазақстан – это не просто акция, это наш стиль жизни. Вот, к примеру: иду на работу, вижу бутылку. Это не ниже моего достоинства поднять ее и выбросить. И ни для кого не должно быть ниже достоинства. Если видишь, что кто-то мусорит, надо сказать: "Почему ты так делаешь?". Нельзя проходить мимо. В этом и есть суть", – подчеркнула Абсеметова.

