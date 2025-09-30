Барсов стало больше в Казахстане

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 30 сентября 2025 года на круглом столе в Сенате сообщил об увеличении популяции снежных барсов в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для этого был принят ряд комплексных мер по восстановлению численности барса.

"На ключевых участках обитания созданы особо охраняемые природные территории на площади 3,6 млн га (ГНПП Иле-Алатауский, Кольсайские озера, "Алтын-Эмель", Сайрам-Угамский, Жонгар-Алатауский, Чарын, Тарбагатайский, Катон-Карагай, ГПЗ Каратауский и Западный Алтай и другие заказники), сейчас порядка 70% мест обитания снежного барса защищены как особо охраняемые природные территории", – сказал Шарбиев.

Кроме того, проведено мечение 11 особей барса спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо охраняемых природных территорий.

"Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу барса нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов (80-100 особей) более чем в два раза и довести до порядка 189 особей", – добавил вице-министр.

Мы писали, что в мае в нацпарках Казахстана засняли снежного барса и бурого медведя из Красной книги.