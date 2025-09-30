40 исчезающих из природы лошадей Пржевальского привезут в Казахстан

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 30 сентября 2025 года на круглом столе в Сенате доложил о принимаемых мерах по увеличению популяции лошадей Пржевальского, передает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что лошадь Пржевальского исчезла из дикой природы к концу 1960-х годов.

"Благодаря сотрудничеству министерства с международными организациями в июне 2024-го и 2025 года из Пражского зоопарка завезены первые 14 голов лошадей Пржевальского (12 кобыл, 2 жеребца) в резерват "Алтын Дала" Костанайской области", – сказал Шарбиев.

Сообщается, что ежегодная работа центра реинтродукции "Алиби" для лошадей Пржевальского обеспечивается при финансовой поддержке Франкфуртского зоологического общества, Нюрнбергского зоопарка, а также по мере возможности других международных партнеров природоохранной инициативы "Алтын Дала".

"В целом до 2029 года планируется привезти 40 голов лошадей", – отметил вице-министр.

Ранее мы сообщали, что в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей".