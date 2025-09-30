#АЭС в Казахстане
Общество

40 исчезающих из природы лошадей Пржевальского привезут в Казахстан

лошади, природа, экология, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 16:04 Фото: gov.kz
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 30 сентября 2025 года на круглом столе в Сенате доложил о принимаемых мерах по увеличению популяции лошадей Пржевальского, передает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что лошадь Пржевальского исчезла из дикой природы к концу 1960-х годов.

"Благодаря сотрудничеству министерства с международными организациями в июне 2024-го и 2025 года из Пражского зоопарка завезены первые 14 голов лошадей Пржевальского (12 кобыл, 2 жеребца) в резерват "Алтын Дала" Костанайской области", – сказал Шарбиев.

Сообщается, что ежегодная работа центра реинтродукции "Алиби" для лошадей Пржевальского обеспечивается при финансовой поддержке Франкфуртского зоологического общества, Нюрнбергского зоопарка, а также по мере возможности других международных партнеров природоохранной инициативы "Алтын Дала".

"В целом до 2029 года планируется привезти 40 голов лошадей", – отметил вице-министр.

Ранее мы сообщали, что в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей".

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
От фермы до экспорта: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана после Послания президента
09:50, 03 сентября 2025
От фермы до экспорта: что изменилось в сельском хозяйстве Казахстана после Послания президента
Цены на продукты в Казахстане и других странах ЕАЭС: где дешевле
09:20, 19 августа 2025
Цены на продукты в Казахстане и других странах ЕАЭС: где дешевле
Интервью главы МВД: Смягчение наказания за "пьяную" езду, интернет-мошенничество и наркопреступность
10:52, 23 июня 2025
Интервью главы МВД: Смягчение наказания за "пьяную" езду, интернет-мошенничество и наркопреступность
