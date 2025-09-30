#АЭС в Казахстане
Общество

Увеличить отстрел медведей и волков могут в Казахстане

Бурый медведь, лес , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 17:22 Фото: wikimedia/Frank Vassen
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на брифинге в Сенате прокомментировал ситуацию с увеличением популяции медведей, волков и кабанов в ВКО, передает корреспондент Zakon.kz.

На прошлой неделе сенатор Тастекеев заявил, что в Восточном Казахстане резко увеличилась популяция этих животных, чем обеспокоены жители населенных пунктов региона.

"Были факты нападения на скот в определенных сельских округах. В ВКО есть соответствующая специализированная организация, которая при необходимости имеет право производить регулирование численности, то есть отстрел. В том числе и по кабанам. По волкам – это регулируемое животное. При необходимости даются лицензии, и можно производить отстрел. Каждый раз лимиты утверждаются на основе учета, ежегодно. В соответствии с ними Ассоциации охотников выдают лицензии на отстрел", – сказал Шарбиев.

Он также назвал примерную численность медведей в Восточном Казахстане.

"Ежегодный рост популяции медведей мы оцениваем в районе 50%. В ВКО не краснокнижный медведь, их численность в пределах 4,5 тысячи особей", – добавил вице-министр.

При этом он подтвердил, что в следующем году на их отстрел могут выдавать больше лицензий.

25 сентября 2025 года депутат Сената Кайрат Тастекеев в своем запросе заявил о проблеме увеличения популяции диких животных.

Азамат Сыздыкбаев
