Ветеран ВОВ из Караганды поделилась секретом долголетия

В Караганде готовится отмечать День Победы Мария Шинкевич, служившая в годы Великой Отечественной войны снайпером. Буквально на днях она отметила 100-летний юбилей, сообщает Zakon.kz.

Дочь Марии Шинкевич Валентина поделилась, что в эти дни семью посетило очень много гостей.

"Только вчера и сегодня мы, наконец, можем отдохнуть. Конечно, радует, что к маме относятся с глубочайшим уважением и навещают ее", – отметила Валентина.

Мария Ефимовна Шинкевич родилась в селе Ростовка Карагандинской области. В армию ее призвали прямо в день рождения, когда Марии исполнилось 19. Сразу же девушка была направлена в женскую снайперскую школу Московского главвсеобуча, и до августа 1945-го она служила снайпером на 3-м Белорусском и Украинском фронтах.

В одном из своих многочисленных интервью Мария Шинкевич рассказывала о войне без прикрас: "В бою я засекла вражеского снайпера. Выстрелила и попала. Сразу же прилетел ответ с той стороны – от фашистов, пуля просвистела у моего виска с левой стороны".

Фото из семейного архива Шинкевич

"В первую очередь снайпер должен убрать снайпера, так и было, а потом пулеметчиков, они тоже представляли большую опасность для солдат. Самим нужно было, конечно, укрываться, маскироваться и оставаться живыми. При этом особых укрытий не было, на переднем крае только траншеи. И если найдешь небольшой какой-нибудь выступ, вот за него тебе и прятаться". Мария Шинкевич

Победу снайпер Мария Шинкевич встретила в Праге. За боевые заслуги эта храбрая женщина награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", "Маршал Советского Союза Жуков", "За освобождение Украины".

После возвращения с войны Мария Ефимовна работала на предприятиях и в организациях Карагандинской области инспектором по кадрам, экономистом. Последнее место ее работы – областное управление торговли, откуда она ушла на пенсию в 1983 году.

В свои 100 лет Мария Ефимовна выглядит бодро, она необыкновенно красива, у бабушки потрясающая улыбка.

"Жизнь – это движение, – говорит она. – Секрет долголетия в том, чтобы не давать себе лениться, проводить будни в труде, а выходные – в активном отдыхе".

Фото из семейного архива Шинкевич

9 Мая для бабушки Марии самый волнительный день.

"Победу мы ждали и завоевывали, – говорит она. – Конечно, это день со слезами на глазах, ведь есть что и есть кого вспомнить".

На сегодня в Карагандинской области Казахстана проживают 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они получат к Дню Победы по 3 миллиона тенге единовременной помощи.

Ранее Zakon.kz рассказал, как государство помогает ветеранам войны. Также наши корреспонденты подготовили материал о том, как столетний фронтовик Жакан Сейсебаев из области Жетысу готовится встретить юбилей Победы.

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