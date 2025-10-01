#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

Какая погода ждет казахстанцев в октябре

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 08:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Похолодание в конце сентября, обусловленное холодным северо-западным антициклоном, сохранится и в начале октября. На большей части Казахстана температурный фон в ночные часы составит -1-6 мороза, днем +2+9 тепла, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", уже к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс из Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур:

  • на западе страны ночью до +7+12°С, днем до +17+25°С;
  • на севере и востоке страны ночью до +2+8°С, днем до +10+18°С;
  • в центре республики ночью до +2+7°С, днем до +15+23°С;
  • на юге, юго-востоке ночью до +5+12°С, днем до +20+28°С.

В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшой спад температуры воздуха. В южной половине и на востоке страны эта волна холода придется на начало второй декады.

Во второй декаде на большей части страны вновь ожидается потепление, воздух прогреется днем до +13+18°С, на юге и юго-востоке +22+27°С.

В третьей декаде предполагается более низкий фон температуры воздуха. Ночью в отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха до -1-6°С, в северных, центральных и восточных регионах Казахстана до -7-12°С, днем до 0+8°С. В южной половине страны предполагается колебание температуры ночью от -1-6°С до +3+8°С, днем от +5+13°С до +13+20°С.

Таким образом, октябрь, начавшийся с похолодания, затем порадует теплыми днями в середине первой и второй декадах, но к концу месяца вновь напомнит о приближении зимы.

В течение месяца прогнозируется неустойчивая погода, туман, гололед, порывистый ветер, во второй половине месяца в северной половине страны возможны низовые метели.

Ранее сообщалось, что 1 октября в четырех регионах Казахстана ударят заморозки до -3°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мокрый снег, заморозки и жара до +40°С: прогноз погоды в Казахстане на сентябрь
11:14, 01 сентября 2025
Мокрый снег, заморозки и жара до +40°С: прогноз погоды в Казахстане на сентябрь
Какой будет погода в апреле в Казахстане
13:38, 01 апреля 2025
Какой будет погода в апреле в Казахстане
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
00:18, 01 марта 2025
Какая погода ожидает казахстанцев в марте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: