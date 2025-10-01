Казахстанец придумал, как стать миллионером за счет других, и сел на 7 лет

Астанчанин обещал казахстанцам помочь с покупкой квартир и земельных участков по низким ценам, но сел в колонию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 1 октября 2025 года в прокуратуре Астаны, за якобы помощь мужчина брал деньги и тратил их по своему усмотрению.

"К примеру, потерпевший передал виновному 7 млн тенге за покупку земельного участка по низкой цене и трудоустройство в нацкомпанию. Подсудимый обещанное не выполнил. Государственный обвинитель доказал вину подсудимого, причинившего ущерб восьми потерпевшим на сумму свыше 49 млн тенге", – сказано в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу.

