Общество

Казахстанец придумал, как стать миллионером за счет других, и сел на 7 лет

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астанчанин обещал казахстанцам помочь с покупкой квартир и земельных участков по низким ценам, но сел в колонию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 1 октября 2025 года в прокуратуре Астаны, за якобы помощь мужчина брал деньги и тратил их по своему усмотрению.

"К примеру, потерпевший передал виновному 7 млн тенге за покупку земельного участка по низкой цене и трудоустройство в нацкомпанию. Подсудимый обещанное не выполнил. Государственный обвинитель доказал вину подсудимого, причинившего ущерб восьми потерпевшим на сумму свыше 49 млн тенге", – сказано в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу.

В Жамбылской области осудили казахстанку, которая оформила на родных 22 млн тенге кредитов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
