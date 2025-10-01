#АЭС в Казахстане
Общество

Секс-рабство школьницы в Кызылорде – полиция продолжает допросы

Рабство, школьница, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 12:38 Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о расследовании по делу о секс-рабстве школьницы в Кызылорде, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, расследование еще продолжается.

"По Кызылорде, по делу о клиентах, которые пользовались услугами этой девочки – на прошлой неделе находился в служебной командировке в Кызылординской области, заслушал ход расследования – сейчас проводятся необходимые следственные действия. А именно допросы, очные ставки – поэтому процесс расследования очень кропотливо и тщательно идет", – сказал Адилов.

Он заверил, что МВД держит дело на контроле.

"У нас сейчас лица допрашиваются в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. По тем людям, кто пользовался услугами несовершеннолетней, мы проводим следственные действия и примем обязательно процессуальное решение", – отметил заместитель министра.

Летом 2024 года казахстанцев потрясла история о том, что в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов. 11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.

Азамат Сыздыкбаев
