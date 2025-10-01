Нелегальную продажу билетов на матч "Кайрат" – "Реал" готовы проверить в МВД

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал информацию о нелегальной продаже билетов на матч "Кайрат" – "Реал" в Лиге чемпионов, передает корреспондент Zakon.kz.

После игры в социальных сетях казахстанцы стали массово жаловаться на заранее скупленные в одни руки билеты и их последующую перепродажу втридорога.

"Как вы объясните спекуляции, которые произошли с покупкой билетов на матч "Кайрат" – "Реал"? Потому что сыновья Сакена Майгазиева, Еспанова – они продавали по 50 билетов, по высокой стоимости, хотя билеты продавали по ИИН. Вы будете проверять эти факты? И, вообще, как такое возможно?" – спросили полицейского журналисты.

Фото: Facebook/Syrym Itkulov

Представитель МВД заверил, что узнал об этом только сейчас.

"По поступлению мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо обращение и в обязательном порядке мы проведем проверку, примем процессуальное решение. Я таких жалоб не видел, но в любом случае мы проведем проверочные мероприятия в обязательном порядке", – отметил Адилов.

Ранее на жалобы болельщиков ответила администрация сайта, занимающегося продажей билетов.