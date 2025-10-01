Побережье Каспия тоже рассматривают для строительства АЭС
Фото: pexels
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что побережье Каспия рассматривают как потенциальную площадку для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам спикера, еще одной возможной площадкой для строительства АЭС рассматривается запад Казахстана.
"Побережье Каспия, пока без конкретного уточнения, рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой и средней мощности. Соответствующие исследования будут проведены в ближайшее время с учетом всех базовых требований МАГАТЭ", – дополнил Саткалиев.
По его словам, в планах агентства – изучение территории Западного Казахстана для возможного строительства АЭС.
"Мы понимаем, что эта площадка перспективна, исходя из того, что ранее там существовал ядерный объект и есть определенный опыт его эксплуатации", – отметил он.
Ранее Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Алматинской области могут построить две АЭС.
