Общество

Побережье Каспия тоже рассматривают для строительства АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 12:35 Фото: pexels
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что побережье Каспия рассматривают как потенциальную площадку для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, еще одной возможной площадкой для строительства АЭС рассматривается запад Казахстана.

"Побережье Каспия, пока без конкретного уточнения, рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой и средней мощности. Соответствующие исследования будут проведены в ближайшее время с учетом всех базовых требований МАГАТЭ", – дополнил Саткалиев.

По его словам, в планах агентства – изучение территории Западного Казахстана для возможного строительства АЭС.

"Мы понимаем, что эта площадка перспективна, исходя из того, что ранее там существовал ядерный объект и есть определенный опыт его эксплуатации", – отметил он.

Ранее Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Алматинской области могут построить две АЭС.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Алматинской области могут построить две АЭС
11:44, Сегодня
В Алматинской области могут построить две АЭС
Какие названия предлагают казахстанцы для АЭС
11:24, Сегодня
Какие названия предлагают казахстанцы для АЭС
Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ
10:37, Сегодня
Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ
