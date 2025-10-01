Побережье Каспия тоже рассматривают для строительства АЭС

Фото: pexels

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что побережье Каспия рассматривают как потенциальную площадку для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, еще одной возможной площадкой для строительства АЭС рассматривается запад Казахстана. "Побережье Каспия, пока без конкретного уточнения, рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой и средней мощности. Соответствующие исследования будут проведены в ближайшее время с учетом всех базовых требований МАГАТЭ", – дополнил Саткалиев. По его словам, в планах агентства – изучение территории Западного Казахстана для возможного строительства АЭС. "Мы понимаем, что эта площадка перспективна, исходя из того, что ранее там существовал ядерный объект и есть определенный опыт его эксплуатации", – отметил он. Ранее Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Алматинской области могут построить две АЭС.

