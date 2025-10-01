#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

В Алматинской области могут построить две АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 11:44 Фото: pixabay
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что определена вторая потенциальная площадка для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев отметил, что второй площадкой для строительства АЭС определен Жамбылский район в Алматинской области.

"Вторая станция тоже будет на юге страны, потому что он является энергодефицитным. Сейчас туда ведется электроэнергия транзитом север-юг. Это создаст надежность электроснабжения. Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса и конкурса. Окончательное решение в пользу китайской компании CNNC не принято. Но мы рассматриваем ее как приоритетного подрядчика для строительства АЭС, исходя из представленных предложений в рамках строительства первой станции", – подчеркнул председатель агентства.

По его словам, все вопросы, связанные с работой подрядчиков и техническими решениями, а также отношение граждан Казахстана к тому или иному вендору будут полностью учтены. На данный момент решение еще не принято правительством РК.

Он также подтвердил, что в Алматинской области будут строить две АЭС. Одна площадка –Улкен, но пока изучается этот вопрос. Вторая площадка будет определена из всех стандартов МАГАТЭ и тоже будет расположена на побережье Балхаша.

Ранее Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Строительство АЭС в Казахстане: важное условие переговоров с "Росатомом" назвал Токаев
15:10, 26 сентября 2025
Строительство АЭС в Казахстане: важное условие переговоров с "Росатомом" назвал Токаев
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: