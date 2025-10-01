В Алматинской области могут построить две АЭС

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что определена вторая потенциальная площадка для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев отметил, что второй площадкой для строительства АЭС определен Жамбылский район в Алматинской области.

"Вторая станция тоже будет на юге страны, потому что он является энергодефицитным. Сейчас туда ведется электроэнергия транзитом север-юг. Это создаст надежность электроснабжения. Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса и конкурса. Окончательное решение в пользу китайской компании CNNC не принято. Но мы рассматриваем ее как приоритетного подрядчика для строительства АЭС, исходя из представленных предложений в рамках строительства первой станции", – подчеркнул председатель агентства.

По его словам, все вопросы, связанные с работой подрядчиков и техническими решениями, а также отношение граждан Казахстана к тому или иному вендору будут полностью учтены. На данный момент решение еще не принято правительством РК.

Он также подтвердил, что в Алматинской области будут строить две АЭС. Одна площадка –Улкен, но пока изучается этот вопрос. Вторая площадка будет определена из всех стандартов МАГАТЭ и тоже будет расположена на побережье Балхаша.

Ранее Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ.