Общество

Названы предполагаемые сроки начала строительства АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:18 Фото: pixabay
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды 21 ноября 2025 года рассказал, когда планируется начало строительства первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что точный срок станет известен лишь после завершения проектных изысканий. Он также поделился, что первые шаги в строительстве у атомщиков называются "первый бетон".

"Очень многое зависит от состава оборудования и от проектных работ. Пока достаточно сложно что-либо утверждать: мы ориентируемся на 2029 год по российскому плану. В следующем году еще будут идти проектные изыскательские работы. Нужно понимать, что строительство атомной энергетической станции – это очень сложный технологический процесс, который требует самого детального изучения и самой тщательной подготовки. Сейчас эти работы ведутся, в том числе с привлечением казахстанских подрядчиков", – озвучил Саткалиев.

Ранее Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Алматинской области могут построить две АЭС.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
