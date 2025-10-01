#АЭС в Казахстане
Общество

В Минтруда объяснили, почему пересмотрели методику назначения АСП

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:57 Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в Сенате 1 октября 2025 года объяснила, почему при оценке нуждаемости казахстанских семей стали учитывать не только официальные доходы, но и некоторые виды кредитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Виктория Шегай отметила, что методика АСП уже утверждена и в ней учитываются не только доходы, но и условные расходы, которые несет семья, исходя из этого учитывается среднедушевой условный доход на каждое домохозяйство.

"Если раньше мы учитывали только фактические доходы, которые получала семья в виде выплат, заработной платы, спонсорской помощи, то мы не учитывали обусловленные расходы, которые семья несла. Например, были кредиты, как приводила министр примеры, эти кейсы, действительно, есть, когда семья брала кредиты условно на 1,5 млн тенге и каким-то образом, не имея официальных доходов, этот кредит погашала без просрочки. То есть это говорит о скрытых, теневых доходах этой семьи. Поэтому по определенным видам кредитов (при назначении АСП. – Прим. ред.) учитывается как в составе теневых доходов", – сказала вице-министр.

По ее словам, применение этой методики значительно влияет как на снижение контингента получателей адресной социальной помощи, так и на суммы расходов, которые финансируются из местных бюджетов.

"Мы каждый кейс отсматриваем, и несмотря на то, что эту методику применяем с начала года, подобных заявлений о том, что мы кого-то ущемили, потому что учитываем в составе доходов в том числе кредитные обязательства, у нас нет", – заверила Виктория Шегай.

10 сентября 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова разъяснила, наличие каких кредитов может оказать влияние на решение о назначении адресной социальной помощи (АСП).

