Работа в Южной Корее: в Минтруда дали рекомендации казахстанцам

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 9 октября 2025 года рассказал, почему казахстанцам нежелательно нелегально находиться в Южной Корее, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев указал на уязвимое положение нелегалов. Указал он и на риски выдворения из страны с установлением запрета на въезд.

"Лучше соблюсти миграционное законодательство Южной Кореи. Если человек работает нелегально – рекомендация такая: нужно выехать из Кореи и в рамках соглашения обучиться в Казахстане и легально там трудоустроиться", – добавил он.

По его словам, никаких препятствий для выезда нет.

"Единственное, при выезде фиксируется, что он находился нелегально. Его введут в базу, что был такой нелегал – гражданин Казахстана. А так ограничений на выезд нет", – отметил вице-министр.

Однако журналисты уточнили, могут ли южнокорейские власти, используя эти данные, запретить таким людям въезд в их страну.

"Такого кейса на рассмотрение не поступало – это будет переговорный процесс. Если вдруг его будут ограничивать во въезде и причиной будет ранее его нелегальное пребывание, то здесь будут переговоры между нашими министерствами, чтобы Южная Корея приняла нашего гражданина, так как мы уже будем уведомлять, что он будет находиться на легальной основе по профессии, которая требуется", – заверил Аскарбек Ертаев.

В целом, по его словам, казахстанцы, находящиеся там легально, могут заработать в разы больше, чем нелегалы.

"Когда гражданин работает легально, с ним заключается трудовой договор. В нем предусматриваются и дополнительные меры поддержки, такие как транспортировка, медицинское обслуживание, страхование и так далее. Плюс заработная плата. То есть это намного выгоднее, чем находиться нелегально", – резюмировал спикер.

10 сентября 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова объяснила, почему до сих пор не ратифицировали документ, который позволит казахстанцам легально работать в Южной Корее.