#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Общество

Работа в Южной Корее: в Минтруда дали рекомендации казахстанцам

МТСЗН, Южная Корея, работа , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:58 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 9 октября 2025 года рассказал, почему казахстанцам нежелательно нелегально находиться в Южной Корее, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев указал на уязвимое положение нелегалов. Указал он и на риски выдворения из страны с установлением запрета на въезд.

"Лучше соблюсти миграционное законодательство Южной Кореи. Если человек работает нелегально – рекомендация такая: нужно выехать из Кореи и в рамках соглашения обучиться в Казахстане и легально там трудоустроиться", – добавил он.

По его словам, никаких препятствий для выезда нет.

"Единственное, при выезде фиксируется, что он находился нелегально. Его введут в базу, что был такой нелегал – гражданин Казахстана. А так ограничений на выезд нет", – отметил вице-министр.

Однако журналисты уточнили, могут ли южнокорейские власти, используя эти данные, запретить таким людям въезд в их страну.

"Такого кейса на рассмотрение не поступало – это будет переговорный процесс. Если вдруг его будут ограничивать во въезде и причиной будет ранее его нелегальное пребывание, то здесь будут переговоры между нашими министерствами, чтобы Южная Корея приняла нашего гражданина, так как мы уже будем уведомлять, что он будет находиться на легальной основе по профессии, которая требуется", – заверил Аскарбек Ертаев.

В целом, по его словам, казахстанцы, находящиеся там легально, могут заработать в разы больше, чем нелегалы.

"Когда гражданин работает легально, с ним заключается трудовой договор. В нем предусматриваются и дополнительные меры поддержки, такие как транспортировка, медицинское обслуживание, страхование и так далее. Плюс заработная плата. То есть это намного выгоднее, чем находиться нелегально", – резюмировал спикер.

10 сентября 2025 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова объяснила, почему до сих пор не ратифицировали документ, который позволит казахстанцам легально работать в Южной Корее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В какие страны казахстанцы чаще всего выезжают на работу, рассказали в Минтруда
11:22, Сегодня
В какие страны казахстанцы чаще всего выезжают на работу, рассказали в Минтруда
Работа в Южной Корее: Минтруда надеется ратифицировать соглашение до конца 2025 года
13:07, 10 сентября 2025
Работа в Южной Корее: Минтруда надеется ратифицировать соглашение до конца 2025 года
Легальное трудоустройство казахстанцев в Южной Корее: чего достигли министерства двух стран
13:02, 01 октября 2024
Легальное трудоустройство казахстанцев в Южной Корее: чего достигли министерства двух стран
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: