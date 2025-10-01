#АЭС в Казахстане
Общество

Должны учителям миллиарды тенге: депутаты раскритиковали позицию Минпросвещения

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 15:45 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената на заседании 1 октября 2025 года завили о проблеме задолженности по заработной плате перед учителями частных школ. Речь идет о миллиардных суммах, передает корреспондент Zakon.kz.

Директор Департамента бюджетного планирования Министерства просвещения Жанар Рахметова заявила, что финансирование частных школ – это проблема текущего года.

"На сегодняшний день порядка 74 млрд тенге предварительно есть, но фактически еще не выделены местными акиматами. Задержка по оплате за май и апрель – порядка 2,9 млрд тенге. На 23 (сентября. – Прим. ред.) было 5 млрд, на сегодня уже 2,9 млрд, то есть министерство в ручном режиме отслеживает, мониторит выделение средств", – заявила она.

Однако ее ответ не удовлетворил сенаторов.

"Пожалуйста, задолженность за май и апрель, а речь идет о детях", – сказала депутат Нурия Ниязова.

Ее поддержал депутат Султанбек Макежанов.

"Очень плохо, что это выясняется после того, как регионы или школы начинают говорить о проблемных вопросах. И получается, что большая работа, которая проводится в области цифровизации, – это ничто! Цифровизации, значит, уже не доверяем, а, как вы говорите, в ручном режиме начинаем мониторить. У вас есть вице-министр, который занимается вопросами цифровизации. Сейчас говорим об ИИ. И что, мы там тоже будем говорить о ручном режиме?" – раскритиковал он.

Не понравилась ему и ситуация с долгом по заработной плате.

"Там же судьбы людей, которые складываются из этой заработной платы. Как можно так ответить? Это ваши же коллеги, которые наших детей обучают хорошему. Как можно учить хорошему, если он зарплату не может получить и дома нечего есть?" – задался он вопросами.

15 января 2025 года депутат Нартай Сарсенгалиев потребовал от правительства пересмотреть заработные платы социальных педагогов и технического персонала школ Казахстана.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
