Депутат о коррупции в школах Казахстана: Учителя платят за трудоустройство и за то, чтобы их не уволили

Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев на пленарном заседании палаты 26 марта 2025 года заявил, что в регионах Казахстана люди вынуждены платить взятки, чтобы устроиться в школу даже в качестве технических работников, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Темир Кырыкбаев, несмотря на то, что в стране проводятся масштабные реформы, направленные на повышение качества образования, в школьной системе все еще остается ряд нерешенных проблем, в том числе коррупция.

"По данным Агентства РК по противодействию коррупции, с начала 2023 года в сфере образования зарегистрировано 303 уголовных дела, общий ущерб по которым составил 17,5 млрд тенге. Хищения в крупных размерах выявлены в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областях и Алматы. В этих регионах наблюдается слабый финансовый контроль. К ответственности были привлечены 249 человек. Среди них 10 руководителей отделов образования, два директора колледжей, 28 директоров школ, 21 заведующий детскими садами и 136 бухгалтеров", – озвучил мажилисмен.

По его словам, несмотря на введение новых правил отбора педагогических кадров, сохраняется возможность обхода прежних нарушений и создания риска коррупции.

"Среди населения ходят слухи, что для трудоустройства в школу необходимо вознаграждение директору или сотруднику управления. В Южном регионе безработица выше, чем показывает статистика. В сельской местности практически нет других источников трудоустройства, кроме школ, детских садов и клубов. Вот почему так много людей стремятся стать учителями. Имеют место случаи незаконных выплат даже за трудоустройство на должность лаборанта или технического работника. Имеются случаи предоставления сотрудниками части своей зарплаты, чтобы избежать увольнения", – сетует Темир Кырыкбаев.

Решить эти проблемы, по мнению депутата, можно будет путем внедрения электронных систем типа "Электронная школа" и создания единой базы данных по управлению кадрами в сфере образования. Указал он и на важность усилить общественный контроль через расширение участия родительских комитетов и других общественных организаций в образовательном процессе и финансовой деятельности объектов образования.

Ранее депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев указал на высокую детскую и материнскую смертность в Казахстане.