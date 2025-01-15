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Общество

Депутат о зарплатах техработников школ: Вынуждены жить в долг и бороться за выживание

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:47 Фото: Zakon.kz
Депутат Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса 15 января 2025 года потребовал от правительства пересмотреть заработные платы социальных педагогов и технического персонала школ Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нартай Сарсенгалиев в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова рассказал, сколько сегодня зарабатывают соцпедагоги.

"Спрос действительно колоссальный: один социальный педагог работает с 1500-2000 детей. В его обязанности входит формирование режима питания учащихся в школе, работа с учащимися, находящимися под динамическим наблюдением, подготовка документов за детьми, которые получили путевки в лагери, при необходимости посещение детей на дому после работы, если необходимо, и работа с учащимися с особыми образовательными потребностями также ложится на плечи социальных педагогов. Заработная плата, которую они получают за всю эту работу, в настоящее время составляет 118 тысяч тенге", – добавил депутат.

По его словам, если перевести всех этих специалистов из блока Б3 в блок Б2, то их заработная плата составила бы 150 тыс. тенге, на что из бюджета потребуется ежегодно примерно на 55 млрд тенге больше.

"Это не те деньги, которые нужно экономить, их можно потратить на профессионалов, обучающих и воспитывающих следующее поколение. Это первое. Вторая проблема заключается в том, что заработная плата специалистов и технического персонала в образовательных учреждениях, таких как мойщики полов, уборщики, дворники, повара, водители, электрики и так далее, очень низкая. Эти граждане едва сводят концы с концами, вынуждены жить в долг и бороться за выживание. Это социальная несправедливость, ее необходимо устранить и повысить им заработную плату", – подчеркнул мажилисмен.

Ранее депутат Ерлан Саиров предложил правительству пересмотреть размер МЗП, чтобы улучшить благосостояние казахстанцев.

Мадина Мамырханова
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