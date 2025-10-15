Нельзя все взваливать на учителей: депутат предлагает вернуть школьных инспекторов

Депутат Асхат Аймагамбетов 15 октября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса заявил, что школы не должны нести избыточную ответственность за профилактику правонарушений среди подростков. Он подчеркнул необходимость вернуть школьных инспекторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" и двух сопутствующих законопроектов депутат Асхат Аймагамбетов отметил, что законопроект очень важный и решает ряд проблем.

"Я его поддерживаю, однако до второго чтения прошу рассмотреть следующие вопросы – по учителям и школьным инспекторам. Многие годы ювенальные инспекторы работали со школьниками и семьями группы риска. Однако в последние годы эта штатная должность была исключена из школ, и вся нагрузка легла на преподавателей. Учителя, по сути, не являются сотрудниками правоохранительных органов. В результате мы наблюдаем рост случаев буллинга и проблемного поведения среди подростков. Согласно недавнему исследованию TALIS, по сравнению с прошлыми годами проблема поведения школьников стала особенно актуальной – это во многом следствие недостаточной профилактической работы правоохранительных органов", – озвучил мажилисмен.

Он отметил, что не хватает и школьных психологов: по закону они предусмотрены, но на практике на одного специалиста приходится около 1800 учеников.

"Без решения этого вопроса проводить профилактическую работу крайне сложно. Необходимо вернуть школьных инспекторов, утвердить регламент их деятельности и решить вопрос с социальными педагогами. На организации образования ложится огромная нагрузка по профилактике, однако у школ нет для этого достаточных ресурсов. Не до конца понятен и механизм работы закона: возможно, вновь крайними окажутся учителя. Вопрос учета прогульщиков сведен к десятидневным пропускам – по сути, возвращается советская система. Проблема внутришкольного учета также не решена. В статье 79 описана работа комиссий по делам несовершеннолетних, но единый регламент межведомственного взаимодействия отсутствует. Без четкой вертикали эти комиссии рискуют остаться неэффективными", – озвучил Асхат Аймагамбетов.

Позже в кулуарах депутат признался журналистам, что опасается перекладывания всей ответственности на школы. По его словам, система изменилась, и одной из главных проблем стало отсутствие школьных инспекторов – из-за этого учителя все чаще сталкиваются с вопросами дисциплины и поведения учащихся.

"Нужно вернуть школьных инспекторов, решить вопросы с социальными педагогами, а также четко определить, где проходит граница ответственности – школы, родителей, полиции и общества. Просто говорить, что школа должна отвечать за все, не имея при этом ни ресурсов, ни полномочий, ни возможностей, – очень опасно. Мы должны ясно закрепить, кто за что отвечает и какими инструментами располагает. Взвалить все на школу проще простого – директора и учителя могут безмолвно согласиться, но мы не можем этого допустить. Напротив, мы подготовили законопроект, который должен освободить школы от избыточной ответственности – начиная от обязательного присутствия в школьных чатах и заканчивая публикациями Reels", – отметил он.

Сегодня, 15 октября 2025 года, депутаты мажилиса Парламента Казахстана приняли в первом чтении проект закона "О профилактике правонарушений", а также сопутствующие законопроекты.