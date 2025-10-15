Нельзя все взваливать на учителей: депутат предлагает вернуть школьных инспекторов
Во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" и двух сопутствующих законопроектов депутат Асхат Аймагамбетов отметил, что законопроект очень важный и решает ряд проблем.
"Я его поддерживаю, однако до второго чтения прошу рассмотреть следующие вопросы – по учителям и школьным инспекторам. Многие годы ювенальные инспекторы работали со школьниками и семьями группы риска. Однако в последние годы эта штатная должность была исключена из школ, и вся нагрузка легла на преподавателей. Учителя, по сути, не являются сотрудниками правоохранительных органов. В результате мы наблюдаем рост случаев буллинга и проблемного поведения среди подростков. Согласно недавнему исследованию TALIS, по сравнению с прошлыми годами проблема поведения школьников стала особенно актуальной – это во многом следствие недостаточной профилактической работы правоохранительных органов", – озвучил мажилисмен.
Он отметил, что не хватает и школьных психологов: по закону они предусмотрены, но на практике на одного специалиста приходится около 1800 учеников.
"Без решения этого вопроса проводить профилактическую работу крайне сложно. Необходимо вернуть школьных инспекторов, утвердить регламент их деятельности и решить вопрос с социальными педагогами. На организации образования ложится огромная нагрузка по профилактике, однако у школ нет для этого достаточных ресурсов. Не до конца понятен и механизм работы закона: возможно, вновь крайними окажутся учителя. Вопрос учета прогульщиков сведен к десятидневным пропускам – по сути, возвращается советская система. Проблема внутришкольного учета также не решена. В статье 79 описана работа комиссий по делам несовершеннолетних, но единый регламент межведомственного взаимодействия отсутствует. Без четкой вертикали эти комиссии рискуют остаться неэффективными", – озвучил Асхат Аймагамбетов.
Позже в кулуарах депутат признался журналистам, что опасается перекладывания всей ответственности на школы. По его словам, система изменилась, и одной из главных проблем стало отсутствие школьных инспекторов – из-за этого учителя все чаще сталкиваются с вопросами дисциплины и поведения учащихся.
"Нужно вернуть школьных инспекторов, решить вопросы с социальными педагогами, а также четко определить, где проходит граница ответственности – школы, родителей, полиции и общества. Просто говорить, что школа должна отвечать за все, не имея при этом ни ресурсов, ни полномочий, ни возможностей, – очень опасно. Мы должны ясно закрепить, кто за что отвечает и какими инструментами располагает. Взвалить все на школу проще простого – директора и учителя могут безмолвно согласиться, но мы не можем этого допустить. Напротив, мы подготовили законопроект, который должен освободить школы от избыточной ответственности – начиная от обязательного присутствия в школьных чатах и заканчивая публикациями Reels", – отметил он.
Сегодня, 15 октября 2025 года, депутаты мажилиса Парламента Казахстана приняли в первом чтении проект закона "О профилактике правонарушений", а также сопутствующие законопроекты.