Остался месяц: как сменить поликлинику онлайн
Фото: gov4c.kz
1 октября 2025 года казахстанцам напомнили, что до 1 ноября в стране проходит ежегодная кампания по прикреплению к медицинским организациям. Эту услугу можно получить через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.
В электронном правительстве рассказали, чтобы сделать это на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам/Бизнесу" – "Здравоохранение";
- выбрать "Медицинская помощь" и услугу "Прикрепление к поликлинике" и заполнить все необходимые данные;
- подписать услугу одним из доступных методов подписания;
- проверить статус обработки в разделе "История услуг".
Как сменить клинику через eGov Mobile, смотрите на видео в посте ниже.
В eGov отметили, что сменить медицинскую организацию можно и вне кампании – при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Вне кампании это возможно один раз в год.
Подробно о ежегодной кампании по прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) мы писали здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript