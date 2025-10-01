Остался месяц: как сменить поликлинику онлайн

1 октября 2025 года казахстанцам напомнили, что до 1 ноября в стране проходит ежегодная кампания по прикреплению к медицинским организациям. Эту услугу можно получить через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

В электронном правительстве рассказали, чтобы сделать это на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам/Бизнесу" – "Здравоохранение";

выбрать "Медицинская помощь" и услугу "Прикрепление к поликлинике" и заполнить все необходимые данные;

подписать услугу одним из доступных методов подписания;

проверить статус обработки в разделе "История услуг".

Как сменить клинику через eGov Mobile, смотрите на видео в посте ниже.

В eGov отметили, что сменить медицинскую организацию можно и вне кампании – при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Вне кампании это возможно один раз в год.

Подробно о ежегодной кампании по прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) мы писали здесь.