Поликлинику можно сменить за пару кликов: казахстанцам дали два месяца
За эти два месяца казахстанцы могут сменить поликлинику.
Специалисты подчеркивают, что процедуру можно пройти полностью онлайн – через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, без визитов в медицинское учреждение.
Стоит отметить, что эта услуга позволяет прикрепиться к поликлинике и выбрать лечащего врача.
"При этом автоматически отображается участок медицинского обслуживания, закрепленный за выбранным специалистом. Результаты кампании вступают в силу с 1 января следующего календарного года".АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)
Открепление от предыдущей организации происходит автоматически после подтверждения новой заявки.
Еще отмечен важный нюанс. Сменить медицинскую организацию можно и вне кампании – при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Вне кампании это возможно один раз в год.
Инструкцию по прикреплению к поликлинике подробно описали сотрудники НИТ.
