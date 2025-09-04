Поликлинику можно сменить за пару кликов: казахстанцам дали два месяца

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) предупредили казахстанцев о том, что с 1 сентября по 1 ноября 2025 года в стране пройдет ежегодная кампания по прикреплению к медицинским организациям, сообщает Zakon.kz.

За эти два месяца казахстанцы могут сменить поликлинику.

Специалисты подчеркивают, что процедуру можно пройти полностью онлайн – через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, без визитов в медицинское учреждение.

Стоит отметить, что эта услуга позволяет прикрепиться к поликлинике и выбрать лечащего врача.

"При этом автоматически отображается участок медицинского обслуживания, закрепленный за выбранным специалистом. Результаты кампании вступают в силу с 1 января следующего календарного года". АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)

Открепление от предыдущей организации происходит автоматически после подтверждения новой заявки.

Еще отмечен важный нюанс. Сменить медицинскую организацию можно и вне кампании – при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Вне кампании это возможно один раз в год.

Инструкцию по прикреплению к поликлинике подробно описали сотрудники НИТ.

