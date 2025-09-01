#АЭС в Казахстане
Общество

К казахстанцам с хорошей новостью обратился Минздрав

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 16:16 Фото: freepik
В Казахстане с 1 сентября по 1 ноября 2025 года проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Zakon.kz.

Подробностями хорошей новости для тех, кто давно хотел сменить поликлинику, поделились сегодня в пресс-службе Минздрава РК.

Что это значит?

Согласно Правилам прикрепления, в этот период граждане могут выбрать или сменить поликлинику в пределах одной административно-территориальной единицы. Те, кто подаст заявку на прикрепление в этот период, смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике с 1 января следующего года, при условии заключения договора с Фондом социального медицинского страхования.

Кто может прикрепиться к поликлинике?

  • граждане Республики Казахстан;
  • иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК (при наличии вида на жительство);
  • трудовые мигранты и члены их семей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или вмененного медицинского страхования.

Как прикрепиться?

  • через портал eGov.kz (услуга доступна онлайн, срок рассмотрения – 1 рабочий день);
  • в выбранной поликлинике, подав заявление лично.

Важно: открепление от прежней поликлиники производится автоматически.

Нужно ли заново прикрепляться к своей поликлинике?

Нет. Если вы не планируете менять медорганизацию, повторно подавать заявление не требуется.

Семья и прикрепление

Оказание ПМСП строится на принципе семейного наблюдения, поэтому рекомендовано, чтобы все члены семьи были прикреплены к одному участковому врачу. Это повышает качество медицинского сопровождения.

Можно ли выбрать поликлинику не по месту жительства?

Рекомендуется прикрепляться в пределах шаговой доступности (15-20 минут пешком). Это важно для оказания медпомощи на дому.

В целом прикрепление допускается в пределах своего населенного пункта.

Причины отказа в прикреплении:

  • недостоверные данные в заявлении;
  • проживание в другом населенном пункте;
  • превышение лимита прикрепленных пациентов в поликлинике;
  • отсутствие документов для прикрепления ребенка.

Нормативы численности прикрепленного населения к одному участку:

  • врач общей практики – до 1700 человек;
  • участковый терапевт – до 2200 взрослых;
  • участковый педиатр – до 500 детей 0-6 лет или до 900 детей 0-14 лет.

Можно ли сменить поликлинику вне кампании?

Да. Это возможно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае:

  • смены места жительства, работы или учебы;
  • переезда в другой населенный пункт;
  • ликвидации или реорганизации прежней поликлиники.

Сколько поликлиник участвует в кампании прикрепления?

Всего в кампании прикрепления участвуют 694 объекта ПМСП. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи растет, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в шаговой доступности.

"Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в Службу поддержки пациента своей поликлиники или Фонд социального медицинского страхования:

  • официальный сайт: www.msqory.kz,
  • мобильное приложение Qoldau 24/7,
  • чат-бот SaqtandyryBot в Telegram,
  • единый контакт центр 1414", – добавили в пресс-службе МЗ РК.

