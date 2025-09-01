К казахстанцам с хорошей новостью обратился Минздрав
Подробностями хорошей новости для тех, кто давно хотел сменить поликлинику, поделились сегодня в пресс-службе Минздрава РК.
Что это значит?
Согласно Правилам прикрепления, в этот период граждане могут выбрать или сменить поликлинику в пределах одной административно-территориальной единицы. Те, кто подаст заявку на прикрепление в этот период, смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике с 1 января следующего года, при условии заключения договора с Фондом социального медицинского страхования.
Кто может прикрепиться к поликлинике?
- граждане Республики Казахстан;
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК (при наличии вида на жительство);
- трудовые мигранты и члены их семей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или вмененного медицинского страхования.
Как прикрепиться?
- через портал eGov.kz (услуга доступна онлайн, срок рассмотрения – 1 рабочий день);
- в выбранной поликлинике, подав заявление лично.
Важно: открепление от прежней поликлиники производится автоматически.
Нужно ли заново прикрепляться к своей поликлинике?
Нет. Если вы не планируете менять медорганизацию, повторно подавать заявление не требуется.
Семья и прикрепление
Оказание ПМСП строится на принципе семейного наблюдения, поэтому рекомендовано, чтобы все члены семьи были прикреплены к одному участковому врачу. Это повышает качество медицинского сопровождения.
Можно ли выбрать поликлинику не по месту жительства?
Рекомендуется прикрепляться в пределах шаговой доступности (15-20 минут пешком). Это важно для оказания медпомощи на дому.
В целом прикрепление допускается в пределах своего населенного пункта.
Причины отказа в прикреплении:
- недостоверные данные в заявлении;
- проживание в другом населенном пункте;
- превышение лимита прикрепленных пациентов в поликлинике;
- отсутствие документов для прикрепления ребенка.
Нормативы численности прикрепленного населения к одному участку:
- врач общей практики – до 1700 человек;
- участковый терапевт – до 2200 взрослых;
- участковый педиатр – до 500 детей 0-6 лет или до 900 детей 0-14 лет.
Можно ли сменить поликлинику вне кампании?
Да. Это возможно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае:
- смены места жительства, работы или учебы;
- переезда в другой населенный пункт;
- ликвидации или реорганизации прежней поликлиники.
Сколько поликлиник участвует в кампании прикрепления?
Всего в кампании прикрепления участвуют 694 объекта ПМСП. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи растет, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в шаговой доступности.
"Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в Службу поддержки пациента своей поликлиники или Фонд социального медицинского страхования:
- официальный сайт: www.msqory.kz,
- мобильное приложение Qoldau 24/7,
- чат-бот SaqtandyryBot в Telegram,
- единый контакт центр 1414", – добавили в пресс-службе МЗ РК.
