Общество

В Кокшетау Международный день пожилых отметили открытием уникального общественного пространства "Көк Шалғын"

Общественное пространство &quot;Көк Шалғын&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 16:49 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Ключевым событием празднования Международного дня пожилых стало торжественное открытие уникального общественного пространства "Көк Шалғын", протянувшегося более чем на полтора километра и объединившего главные культурные и исторические точки города.

Аллея начинается от мемориала "Вечный огонь" и ведет к побережью озера Копа, органично переходя в недавно открытую набережную "Жаңа Жағалау". Таким образом, Кокшетау получил единый туристический маршрут, связавший парк Вечного огня, Аллею Славы, Площадь Независимости и улицу Сагдиева. Проект был презентован президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в областной центр. Глава государства лично прогулялся по обновленным аллеям и высоко оценил как замысел, так и его успешную реализацию, отметив, что город уверенно движется к созданию современной и комфортной среды.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

При разработке концепции учитывался опыт столицы и зарубежных стран, где подобные пространства стали центрами притяжения.

"При реализации проекта мы стремились внедрять современные технологии, архитектурные решения и элементы общественной безопасности. Особое внимание уделено озеленению – высаживались исключительно многолетние растения. Продумано и освещение: использован мягкий, теплый свет, не раздражающий и не ослепляющий глаза. Работа по благоустройству города будет продолжена: в планах строительство нового стадиона международного уровня, благоустройство микрорайона Сарыарка и развитие набережной вдоль озера Копа", – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Көк Шалғын" стал настоящей зеленой артерией города. На площади 7,5 гектара высажены сотни деревьев – липы, ели, сосны, туранги, кустарники и многолетние цветы. Здесь установлены 246 фонарей, 12 детских и спортивных площадок, четыре декоративных фонтана и современные зоны отдыха. Все пространство оформлено в едином архитектурном стиле и оборудовано системой автоматического полива и декоративной подсветкой.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Но главное в этот день было не только в новой инфраструктуре, а в праздничной атмосфере, объединившей поколения. Музыкальный арбат наполнили звуки ансамблей и квартетов, работали выставки прикладного искусства и мастер-классы, возле памятников Героям Советского Союза прошли показательные выступления юных барабанщиков и школьников. На площади "Тәуелсіздік" кульминацией дня стал массовый вальс: под музыку Шамши Калдаякова закружились более ста пар.

Настоящим символом гостеприимства стал фестиваль "Шай ішейік", где был установлен рекорд Казахстана – тысяча человек за одним дастарханом. Гостей угощали чаем и выпечкой, общий вес которой превысил полтонны.

"Мы накрыли стол на более чем 500 килограммов выпечки и разлили 1000 литров чая. Эту инициативу удалось реализовать при поддержке акимата области и ассоциации деловых женщин. Мы планируем сделать "Шай ішейік Fest" ежегодной традицией, которая прославит Кокшетау как город гостеприимства", – заявила владелица кулинарной студии Shai isheik Куралай Ахметбекова.

Праздничную атмосферу поддерживали этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана, демонстрировавшие национальные традиции и костюмы, а также театрализованное представление у памятника Шокану Уалиханову, посвященное 190-летию со дня его рождения.

Международный день пожилых в Кокшетау в этом году превратился в настоящий культурный форум под открытым небом. И открытие "Көк Шалғын" стало не просто подарком для горожан, а новой визитной карточкой города – символом преемственности поколений, зеленого и современного Кокшетау.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
