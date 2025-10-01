В Кокшетау Международный день пожилых отметили открытием уникального общественного пространства "Көк Шалғын"

Ключевым событием празднования Международного дня пожилых стало торжественное открытие уникального общественного пространства "Көк Шалғын", протянувшегося более чем на полтора километра и объединившего главные культурные и исторические точки города.

Аллея начинается от мемориала "Вечный огонь" и ведет к побережью озера Копа, органично переходя в недавно открытую набережную "Жаңа Жағалау". Таким образом, Кокшетау получил единый туристический маршрут, связавший парк Вечного огня, Аллею Славы, Площадь Независимости и улицу Сагдиева. Проект был презентован президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в областной центр. Глава государства лично прогулялся по обновленным аллеям и высоко оценил как замысел, так и его успешную реализацию, отметив, что город уверенно движется к созданию современной и комфортной среды.

При разработке концепции учитывался опыт столицы и зарубежных стран, где подобные пространства стали центрами притяжения.

"При реализации проекта мы стремились внедрять современные технологии, архитектурные решения и элементы общественной безопасности. Особое внимание уделено озеленению – высаживались исключительно многолетние растения. Продумано и освещение: использован мягкий, теплый свет, не раздражающий и не ослепляющий глаза. Работа по благоустройству города будет продолжена: в планах строительство нового стадиона международного уровня, благоустройство микрорайона Сарыарка и развитие набережной вдоль озера Копа", – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Көк Шалғын" стал настоящей зеленой артерией города. На площади 7,5 гектара высажены сотни деревьев – липы, ели, сосны, туранги, кустарники и многолетние цветы. Здесь установлены 246 фонарей, 12 детских и спортивных площадок, четыре декоративных фонтана и современные зоны отдыха. Все пространство оформлено в едином архитектурном стиле и оборудовано системой автоматического полива и декоративной подсветкой.

Но главное в этот день было не только в новой инфраструктуре, а в праздничной атмосфере, объединившей поколения. Музыкальный арбат наполнили звуки ансамблей и квартетов, работали выставки прикладного искусства и мастер-классы, возле памятников Героям Советского Союза прошли показательные выступления юных барабанщиков и школьников. На площади "Тәуелсіздік" кульминацией дня стал массовый вальс: под музыку Шамши Калдаякова закружились более ста пар.

Настоящим символом гостеприимства стал фестиваль "Шай ішейік", где был установлен рекорд Казахстана – тысяча человек за одним дастарханом. Гостей угощали чаем и выпечкой, общий вес которой превысил полтонны.

"Мы накрыли стол на более чем 500 килограммов выпечки и разлили 1000 литров чая. Эту инициативу удалось реализовать при поддержке акимата области и ассоциации деловых женщин. Мы планируем сделать "Шай ішейік Fest" ежегодной традицией, которая прославит Кокшетау как город гостеприимства", – заявила владелица кулинарной студии Shai isheik Куралай Ахметбекова.