В Шымкенте состоялся запуск современного музыкально-огненного фонтана

В Шымкенте состоялось торжественное открытие современного музыкально-огненного фонтана на территории общественного пространства "Озеро". Новый объект стал настоящим украшением города и символом его динамичного развития.

Это первая в Шымкенте комплексная установка, объединяющая лазерное, световое и огненное шоу. Конструкция оснащена современными системами синхронизации света, музыки и пламени, что позволяет создавать впечатляющие представления в вечернее и ночное время.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Благодаря инновационным технологиям, фонтан может воспроизводить как спокойные музыкальные композиции, так и яркие динамичные шоу с участием огня и лазерных лучей.

Все технические элементы изготовлены под заказ за рубежом. При монтаже использованы энергоэффективные решения и современные системы автоматического управления, что позволяет оптимизировать работу фонтана и снизить эксплуатационные затраты.

Несмотря на то, что сезон работы фонтанов официально завершен, новая установка будет функционировать еще в ближайшие теплые дни по установленному графику, чтобы жители и гости города могли насладиться этим уникальным зрелищем. После фонтан пройдет процедуру зимней консервации и вновь заработает весной следующего года.





По словам акима города Габита Сыздыкбекова, открытие современного фонтана – это не просто техническое достижение, а важный шаг в создании комфортной городской среды и привлекательных общественных пространств.

"Наша цель – чтобы каждый район Шымкента имел современные места отдыха и досуга. Такие объекты становятся точками притяжения для жителей, украшают облик города и создают атмосферу уюта и праздника", – отметил аким.

Стоит отметить открытие фонтана на территории "Озера" стало очередным этапом комплексного благоустройства, направленного на развитие инфраструктуры отдыха и повышение качества городской среды.

Новый комплекс, сочетающий эстетику, технологичность и функциональность, уже сегодня вызвал большой интерес у жителей и гостей Шымкента и обещает стать одной из его визитных карточек.