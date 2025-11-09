#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
526.02
607.55
6.5
События

В Шымкенте состоялся запуск современного музыкально-огненного фонтана

Шымкент, фонтан, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 22:50 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В Шымкенте состоялось торжественное открытие современного музыкально-огненного фонтана на территории общественного пространства "Озеро". Новый объект стал настоящим украшением города и символом его динамичного развития.

Это первая в Шымкенте комплексная установка, объединяющая лазерное, световое и огненное шоу. Конструкция оснащена современными системами синхронизации света, музыки и пламени, что позволяет создавать впечатляющие представления в вечернее и ночное время.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Благодаря инновационным технологиям, фонтан может воспроизводить как спокойные музыкальные композиции, так и яркие динамичные шоу с участием огня и лазерных лучей.

Все технические элементы изготовлены под заказ за рубежом. При монтаже использованы энергоэффективные решения и современные системы автоматического управления, что позволяет оптимизировать работу фонтана и снизить эксплуатационные затраты.

Несмотря на то, что сезон работы фонтанов официально завершен, новая установка будет функционировать еще в ближайшие теплые дни по установленному графику, чтобы жители и гости города могли насладиться этим уникальным зрелищем. После фонтан пройдет процедуру зимней консервации и вновь заработает весной следующего года.


По словам акима города Габита Сыздыкбекова, открытие современного фонтана – это не просто техническое достижение, а важный шаг в создании комфортной городской среды и привлекательных общественных пространств.

"Наша цель – чтобы каждый район Шымкента имел современные места отдыха и досуга. Такие объекты становятся точками притяжения для жителей, украшают облик города и создают атмосферу уюта и праздника", – отметил аким.

Стоит отметить открытие фонтана на территории "Озера" стало очередным этапом комплексного благоустройства, направленного на развитие инфраструктуры отдыха и повышение качества городской среды.

Новый комплекс, сочетающий эстетику, технологичность и функциональность, уже сегодня вызвал большой интерес у жителей и гостей Шымкента и обещает стать одной из его визитных карточек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В ритме света, воды и истории: музыкальный фонтан в Шымкенте получил видеопроекцию
10:33, 11 июля 2025
В ритме света, воды и истории: музыкальный фонтан в Шымкенте получил видеопроекцию
В центральном парке Актобе запустили уникальный музыкальный фонтан с лазерным и огненным шоу
14:05, 01 сентября 2024
В центральном парке Актобе запустили уникальный музыкальный фонтан с лазерным и огненным шоу
Состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье Семея
21:34, 14 июля 2023
Состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье Семея
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: