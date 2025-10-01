#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

Кому больше повезет с теплой погодой в ближайшие дни: Астане, Алматы или Шымкенту

снег, желтые листья, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 16:59 Фото: unsplash
В ближайшие три дня в Астане ожидаются снег и мороз до -4°C, в Алматы – дожди и похолодание до +3°C. Больше всего с погодой повезет жителям Шымкента, которых ждут дожди и 23-градусное тепло. Об этом говорится в прогнозе РГП "Казгидромет" на 2, 3 и 4 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 2 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +6+8°C.
  • 3 октября: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +5+7°C.
  • 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +8+10°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 2 октября: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +10+12°C.
  • 3-4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 2 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +18+20°C.
  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +19+21°C.
  • 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +21+23°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 16:59
"Ух ты, наконец-то!": на Медеу в Алматы пошел снег

Ранее синоптики заявили, что в Казахстане похолодает до -9°C. Подробнее о погоде на 2-4 октября 2025 года можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Снег и похолодание надвигаются на Алматы
16:23, 30 сентября 2025
Снег и похолодание надвигаются на Алматы
Снег, мороз, ливни, тепло до +20°C: погода удивит жителей Астаны, Алматы, Шымкента 1-3 октября
14:08, 30 сентября 2025
Снег, мороз, ливни, тепло до +20°C: погода удивит жителей Астаны, Алматы, Шымкента 1-3 октября
Алматы накроют резкое похолодание до +3°C и сильные дожди
13:47, 29 сентября 2025
Алматы накроют резкое похолодание до +3°C и сильные дожди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: