Кому больше повезет с теплой погодой в ближайшие дни: Астане, Алматы или Шымкенту

В ближайшие три дня в Астане ожидаются снег и мороз до -4°C, в Алматы – дожди и похолодание до +3°C. Больше всего с погодой повезет жителям Шымкента, которых ждут дожди и 23-градусное тепло. Об этом говорится в прогнозе РГП "Казгидромет" на 2, 3 и 4 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 2 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +6+8°C.

3 октября: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +5+7°C.

4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +8+10°C. Прогноз погоды по Алматы 2 октября: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +10+12°C.

3-4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C. Прогноз погоды по Шымкенту 2 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +18+20°C.

3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +19+21°C.

4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +21+23°C. Материал по теме "Ух ты, наконец-то!": на Медеу в Алматы пошел снег Ранее синоптики заявили, что в Казахстане похолодает до -9°C. Подробнее о погоде на 2-4 октября 2025 года можете прочитать здесь.

