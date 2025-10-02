Мороз и солнце: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 октября

Жителей трех мегаполисов Казахстана в ближайшие три дня ждет погода без осадков. При этом в Астане ожидается мороз до -4°C, а в Алматы и Шымкенте будет тепло, временами до +23°C. Об этом говорится в прогнозе РГП "Казгидромет" на 3, 4 и 5 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +6+8°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +6+8°C. 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +6+8°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +6+8°C. 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +7+9°C. Прогноз погоды по Алматы 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +15+17°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +15+17°C. 4-5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C. Прогноз погоды по Шымкенту 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +20+22°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +20+22°C. 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +22+24°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +22+24°C. 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +21+23°C. Материал по теме Какая погода ждет казахстанцев в октябре Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 2 октября 2025 года. Причину можете узнать по ссылке.

