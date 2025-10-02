#АЭС в Казахстане
Общество

Мороз и солнце: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 октября

окно, деревья, желтые листья, лучи солнца, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 14:38 Фото: unsplash
Жителей трех мегаполисов Казахстана в ближайшие три дня ждет погода без осадков. При этом в Астане ожидается мороз до -4°C, а в Алматы и Шымкенте будет тепло, временами до +23°C. Об этом говорится в прогнозе РГП "Казгидромет" на 3, 4 и 5 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +6+8°C.
  • 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +6+8°C.
  • 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +7+9°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +15+17°C.
  • 4-5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +20+22°C.
  • 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +22+24°C.
  • 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +21+23°C.

Какая погода ждет казахстанцев в октябре

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 2 октября 2025 года. Причину можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кому больше повезет с теплой погодой в ближайшие дни: Астане, Алматы или Шымкенту
16:59, 01 октября 2025
Кому больше повезет с теплой погодой в ближайшие дни: Астане, Алматы или Шымкенту
Похолодает до -9°C: синоптики рассказали о погоде по Казахстану на 2-4 октября
13:35, 01 октября 2025
Похолодает до -9°C: синоптики рассказали о погоде по Казахстану на 2-4 октября
Какая погода ждет казахстанцев в октябре
08:32, 01 октября 2025
Какая погода ждет казахстанцев в октябре
