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Общество

32-градусный мороз, метель и снегопад: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 16:23 Фото: unsplash
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 23 по 25 января 2025 года – ожидаются мороз до -32°С, метель и снегопад. Об этом говорится в прогнозе погоды, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 23 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -23-25°С.
  • 24 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°С, днем -20-22°С.
  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -16-18°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 января: переменная облачность, временами снег, туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С.
  • 24 января: переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -12-14°С.
  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 января: переменная облачность, в первой половине ночи снег, туман. Ветер северо- западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -5-7°С.
  • 24 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -2-4°С.
  • 25 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С мороза, днем +1+3°С.

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Ранее синоптики заявили, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана. В связи с этим, по данным РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток – с 23 по 25 января 2025 года – по всей стране прогнозируется дальнейшее понижение температуры вплоть до -40°С.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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