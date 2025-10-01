В Жамбылской области женщина через суд заставила мужа платить кредиты

Мойынкумский районный суд Жамбылской области утвердил медиативное соглашение между супругами о разделе кредитных обязательств на сумму свыше 6,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, супруги М. и С., находящиеся в браке, но более полугода не проживающие вместе, оформили несколько кредитов в банках для приобретения имущества и удовлетворения семейных нужд. После прекращения совместной жизни обязанность по выплате долгов фактически легла на супругу, что вызвало у нее финансовые трудности.

"Истец просила признать кредиты общими и разделить их в равных долях. В ходе судебного разбирательства при содействии судьи стороны пришли к соглашению в порядке медиации", – говорится в сообщении.

По условиям договоренности супруг обязался выплатить половину суммы кредитов – 3,2 млн тенге до декабря 2025 года. Суд проверил условия соглашения на соответствие закону и интересам сторон, утвердил его и прекратил производство по делу.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что около 3 млн казахстанцев добровольно отказались от кредитов.

