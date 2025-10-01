#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

В Жамбылской области женщина через суд заставила мужа платить кредиты

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 18:16 Фото: unsplash
Мойынкумский районный суд Жамбылской области утвердил медиативное соглашение между супругами о разделе кредитных обязательств на сумму свыше 6,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, супруги М. и С., находящиеся в браке, но более полугода не проживающие вместе, оформили несколько кредитов в банках для приобретения имущества и удовлетворения семейных нужд. После прекращения совместной жизни обязанность по выплате долгов фактически легла на супругу, что вызвало у нее финансовые трудности.

"Истец просила признать кредиты общими и разделить их в равных долях. В ходе судебного разбирательства при содействии судьи стороны пришли к соглашению в порядке медиации", – говорится в сообщении.

По условиям договоренности супруг обязался выплатить половину суммы кредитов – 3,2 млн тенге до декабря 2025 года. Суд проверил условия соглашения на соответствие закону и интересам сторон, утвердил его и прекратил производство по делу.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что около 3 млн казахстанцев добровольно отказались от кредитов. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
10:11, 12 августа 2025
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
Что важно знать казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид
17:04, 05 мая 2025
Что важно знать казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: