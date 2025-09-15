Около 3 млн казахстанцев добровольно отказались от кредитов

Фото: pexels

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса оценила эффективность такой меры борьбы с закредитованностью населения, как "добровольный отказ от кредитов", передает корреспондент Zakon.kz.

Она назвала количество казахстанцев, которые воспользовались этой услугой. "По нашим данным, около 3 млн человек поставили "добровольный отказ от кредитов". Всего 4 млн казахстанцев в свое время воспользовались этой нормой", – сказала Абылкасымова. Она назвала такую меру эффективной и объяснила, почему. "Это эффективная мера, потому что если будет выявлено, что мошеннический кредит оформлен на человека, а него стоял добровольный отказ, то финансовая организация обязана списать этот кредит без суда и следствия, во внесудебном порядке. Потому что фактически его персональные данные украли и оформили на него кредит без его ведома", – добавила председатель агентства. Ранее мы писали о введении в Казахстане регулирования цифровых финансовых активов.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: