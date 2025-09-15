#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Общество

Около 3 млн казахстанцев добровольно отказались от кредитов

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 18:41 Фото: pexels
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса оценила эффективность такой меры борьбы с закредитованностью населения, как "добровольный отказ от кредитов", передает корреспондент Zakon.kz.

Она назвала количество казахстанцев, которые воспользовались этой услугой.

"По нашим данным, около 3 млн человек поставили "добровольный отказ от кредитов". Всего 4 млн казахстанцев в свое время воспользовались этой нормой", – сказала Абылкасымова.

Она назвала такую меру эффективной и объяснила, почему.

"Это эффективная мера, потому что если будет выявлено, что мошеннический кредит оформлен на человека, а него стоял добровольный отказ, то финансовая организация обязана списать этот кредит без суда и следствия, во внесудебном порядке. Потому что фактически его персональные данные украли и оформили на него кредит без его ведома", – добавила председатель агентства.

Ранее мы писали о введении в Казахстане регулирования цифровых финансовых активов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Адвокат блогеров Толегеновой и Жанабылова обжалует решение о возбуждении уголовного дела
18:47, Сегодня
Адвокат блогеров Толегеновой и Жанабылова обжалует решение о возбуждении уголовного дела
Акимат Алматинской области решил проблему подвоза детей в Илийском районе
18:33, Сегодня
Акимат Алматинской области решил проблему подвоза детей в Илийском районе
Родила в 15 лет от военнослужащего Нацгвардии: в полиции возбудили уголовное дело
18:24, Сегодня
Родила в 15 лет от военнослужащего Нацгвардии: в полиции возбудили уголовное дело
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: