Купол акимата Жамбылской области стал причиной судебного разбирательства

Некачественный ремонт купола на здании акимата Жамбылской области привел администрацию в суд. Подрядчик признан недобросовестным участником госзакупок и выплатил неустойку в сумме свыше 743 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Специализированным межрайонным экономическим судом Жамбылской области рассмотрено гражданское дело по иску аппарата акима Жамбылской области к ТОО о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки.

"В июне 2025 года между сторонами был заключен договор на ремонт купола здания акимата на сумму свыше 24 млн тенге со сроком исполнения 60 календарных дней. Работы выполнены ответчиком ненадлежащим образом и в неустановленный срок, в связи с чем истец обратился в суд", – говорится в информации СМЭС Жамбылской области.

В суде ответчик не признал иск. Он объяснил, что задержка произошла из-за запрета заказчика на полный демонтаж стеклянных элементов купола и требования производить замену поэтапно.

При этом в сентябре 2025 года акиматом составлен акт, в котором зафиксированы существенные нарушения: отсутствие тонировки на 23 стеклах, повреждение стекол без их замены, искривление оцинкованных листов и наличие щелей купола. Также не был установлен люк, рабочие не убрали за собой строительный мусор, оставив на объекте.

В суде представитель истца разъяснил, что требование о поэтапной замене стекол было обусловлено желанием избежать излишнего внимания общественности, поскольку купол является центральной частью здания акимата. В связи с этим ТОО добровольно уплатило неустойку в размере свыше 743 тыс. тенге.





"Суд, учитывая установленные факты, удовлетворил иск частично. ТОО "К." признано недобросовестным участником государственных закупок. В части взыскания неустойки суд отказал, поскольку сумма неустойки уже была уплачена ответчиком добровольно", – отмечается в материалах суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

В Алматы благоустройство общественного пространства также стало причиной скандала. Подрядчик, занимавшийся изготовлением и установкой уличных туалетов, теперь обязан вернуть в бюджет почти 143 млн тенге.