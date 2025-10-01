Рост преступлений против детей обеспокоил полицию ВКО

В Восточно-Казахстанской области растет количество преступлений сексуального характера в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что в ДП ВКО огласили неутешительную статистику по преступлениям против детей.

"В этом году наблюдается рост преступлений в отношении несовершеннолетних на 33%. С начала года их совершено 117, тогда как за аналогичный период прошлого года было 88", – рассказала представитель департамента Айгерим Бейсембаева.

По ее словам, чаще всего права детей нарушали их близкие родственники и знакомые. А это те люди, с которыми она находились в доверительных отношениях. Самым распространенным правонарушением стали преступления против половой неприкосновенности детей и подростков – в этом году в ВКО зафиксировали 33 случая.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова 12 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказала, что в помощь родителям, а также учащимся в каждом регионе страны созданы центры психологической поддержки, куда в прошлом году поступило порядка 600 тыс. обращений. Также задействованы call center 111 и QR-коды в каждой организации образования. При этом порядка 300 звонков поступило о насилии в семье и на улице.