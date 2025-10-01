#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Общество

Рост преступлений против детей обеспокоил полицию ВКО

Рост преступлений против половой неприкосновенности детей обеспокоил полицейских Восточного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 22:39 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области растет количество преступлений сексуального характера в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что в ДП ВКО огласили неутешительную статистику по преступлениям против детей.

"В этом году наблюдается рост преступлений в отношении несовершеннолетних на 33%. С начала года их совершено 117, тогда как за аналогичный период прошлого года было 88", – рассказала представитель департамента Айгерим Бейсембаева.

По ее словам, чаще всего права детей нарушали их близкие родственники и знакомые. А это те люди, с которыми она находились в доверительных отношениях. Самым распространенным правонарушением стали преступления против половой неприкосновенности детей и подростков – в этом году в ВКО зафиксировали 33 случая.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова 12 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказала, что в помощь родителям, а также учащимся в каждом регионе страны созданы центры психологической поддержки, куда в прошлом году поступило порядка 600 тыс. обращений. Также задействованы call center 111 и QR-коды в каждой организации образования. При этом порядка 300 звонков поступило о насилии в семье и на улице.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
16:35, Сегодня
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
Беспомощность и жестокость: почему дети бьют родителей
12:44, 19 сентября 2025
Беспомощность и жестокость: почему дети бьют родителей
Масштабная проверка в Астане: полиция и волонтеры вышли на улицы
18:25, 12 сентября 2025
Масштабная проверка в Астане: полиция и волонтеры вышли на улицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: