Мир

Знакомился в соцсетях и насиловал детей: жителя Лондона осудили за 47 преступлений

педофила осудили в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 01:51 Фото: pixabay
Королевский суд Снэрсбрука приговорил 25-летнего Бартимауса Эхимере из Восточного Лондона к 18 годам тюрьмы за серию сексуальных преступлений против детей, включая изнасилование мальчиков в возрасте 12 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, мужчина с 2019 по 2023 год переписывался с детьми в Snapchat. Прокуроры доказали, что он изнасиловал двоих несовершеннолетних. Кроме того, суд признал его виновным в 47 преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией и насилием, а также обнаружил на его телефоне 1600 непристойных изображений детей. Согласно данным издания, подсудимый предлагал детям деньги за эти снимки и активно поощрял подростков присылать ему видео, на которых они совершают сексуальные действия.

В одном из случаев, пишет портал, Эхимере заманил мальчика в лес в графстве Суррей, где попросил его заняться оральным сексом, а затем изнасиловал. После этого ребенок стал страдать от кошмаров. Другой пострадавший заявил, что изнасилование сильно повлияло на его социальную жизнь и вызвало дисморфию тела.

Портал уточняет, что Эхимере также связан с распространением порнографии и сговором с другим педофилом, а его младший брат находится в тюрьме за хранение непристойных материалов и мошенничество с персональными данными.

Известно, что полиция продолжает розыск пострадавших.

Дисморфия тела – это психическое расстройство, при котором человек одержим мнимыми или незначительными дефектами внешности, считая их серьезными недостатками.

Ранее сообщалось, что мужчину осудили за попытку встретиться с 13-летним подростком из Европы.

Елена Беляева
Елена Беляева
