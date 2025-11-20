Знакомился в соцсетях и насиловал детей: жителя Лондона осудили за 47 преступлений

Королевский суд Снэрсбрука приговорил 25-летнего Бартимауса Эхимере из Восточного Лондона к 18 годам тюрьмы за серию сексуальных преступлений против детей, включая изнасилование мальчиков в возрасте 12 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, мужчина с 2019 по 2023 год переписывался с детьми в Snapchat. Прокуроры доказали, что он изнасиловал двоих несовершеннолетних. Кроме того, суд признал его виновным в 47 преступлениях, связанных с сексуальной эксплуатацией и насилием, а также обнаружил на его телефоне 1600 непристойных изображений детей. Согласно данным издания, подсудимый предлагал детям деньги за эти снимки и активно поощрял подростков присылать ему видео, на которых они совершают сексуальные действия.

В одном из случаев, пишет портал, Эхимере заманил мальчика в лес в графстве Суррей, где попросил его заняться оральным сексом, а затем изнасиловал. После этого ребенок стал страдать от кошмаров. Другой пострадавший заявил, что изнасилование сильно повлияло на его социальную жизнь и вызвало дисморфию тела.

Портал уточняет, что Эхимере также связан с распространением порнографии и сговором с другим педофилом, а его младший брат находится в тюрьме за хранение непристойных материалов и мошенничество с персональными данными.

Известно, что полиция продолжает розыск пострадавших.

Дисморфия тела – это психическое расстройство, при котором человек одержим мнимыми или незначительными дефектами внешности, считая их серьезными недостатками.



Paedophile who said raping 12-year-old was 'best ever' jailed for twisted crimeshttps://t.co/yFGBw8tLCR pic.twitter.com/yIBCHql0xa — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 20, 2025

