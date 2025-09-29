Трудовые мигранты в Казахстане: откуда приезжают, где работают и какие должности занимают

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 29 сентября 2025 года, предоставили обновленные данные по иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 сентября по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 054 иностранных гражданина.

В частности, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 5545 человек,

Узбекистан – 2696 человек,

Турция – 1076 человек,

Индия – 1052 человека.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

561 разрешение для руководителей и их заместителей (первая категория),

2348 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 3980 и 1054 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 3099 человек, а в рамках корпоративного перевода – 4015 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1909 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 341 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4929 человек,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 3140 человек,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1240 человек,

обрабатывающей промышленности – 1122 человека.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.

С августа текущего года в связи с расширением перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников приказом министра общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 19,4 тыс. единиц.

9 сентября 2025 года стало известно, что Казахстан отправит в Корею полицейского следить за мигрантами. Об этом рассказали в Минтруда РК.