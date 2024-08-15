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Павел Дуров вернулся в Казахстан

Павел Дуров вернулся в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 15:17 Фото: Instagram/durov
Долларовый миллиардер Павел Дуров повторно приехал в Казахстан. На этот раз причиной его приезда стал отдых в Бурабае, сообщает Zakon.kz.

Этой информацией поделился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Чиновник, отвечая на вопрос журналиста Адиля Балтабаева, уточнил, что ранее Дуров приезжал по рабочим моментам.

"В этот раз он действительно он вернулся. Основная цель – отдохнуть какое-то время. Боровое ему очень понравилось". Жаслан Мадиев

Сам Балтабаев в своем Telegram-канале подчеркнул, что "Бурабай – лучше любого курорта".

О первом визите предпринимателя сообщалось еще в июне.

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Позднее основатель мессенджера Telegram разместил фотографии "величественной Астаны, оживленного Алматы, живописного Бурабая и космического Чарынского каньона".

Стоит отметить, что 14 августа 2024 года, к своему 11-летию, Telegram представил большое обновление. Сам Дуров написал, что, когда ему самому исполнилось 11 лет, он пообещал себе становиться умнее, сильнее и свободнее каждый день. И сегодня "самое время дать то же обещание", но уже его детищу.

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