"С утками работают, а трое отдыхают": шуточное видео гарнизона ЗКО улыбнуло Казнет

Коллектив гарнизона Западного Казахстана подарил интернет-пользователям хорошее настроение юмористическим роликом о своей работе, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Западного Казахстана продемонстрировали не только сложную работу, но и прекрасное чувство юмора: как даже среди трудностей можно находить позитив и дарить людям улыбку.

В ролике начальник дает задание сотруднице по имени Диана: сходить в пожарную часть, снять обзор, показать пожарную машину, мигалку, рукава, мощную технику, пожарного, как спортом занимаются, едут на пожар, что работают сутками, а "трое" отдыхают. В список поручений также вошла работа спасателей, водолазов, кинологов. Только вот дружный и веселый коллектив гарнизона Западного Казахстана все перепутал. Что в итоге получилось, лучше смотреть на видео.

"С юмором по жизни, с серьезностью на вызовах. Везде соблюдаем баланс", – пишут сотрудники ДЧС.

