События

Аким Алматы пообещал жителям одного из районов асфальт, свет и новые маршруты

Дархан Сатыбалды, аким, встреча, Алматы, Алатауский район , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 21:06 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда 2 сентября посетил микрорайоны Рахат-Мадениет и Алгабас Алатауского района, где встретился с жителями и обсудил вопросы инженерной, дорожной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата, в микрорайоне Рахат-Мадениет по заказу аппарата акима Алатауского района подрядной организацией ТОО "Сапа Құрылыс 2007" ведутся строительно-монтажные работы. Проект предусматривает строительство инженерных сетей общей протяженностью 131 км, в том числе 69 км водопровода и 61 км канализационных сетей. На сегодняшний день уже проложен 101 км (53,7 км водопроводных и 47 км канализационных). Завершение работ планируется в ноябре 2025 года.

Фото: акимат Алматы

"Параллельно Управлением энергетики и водоснабжения реализуется проект по обеспечению микрорайона бесперебойным электроснабжением. В настоящее время ведется установка 13 трансформаторных подстанций и одной распределительной подстанции. В текущем году планируется установить 5 ТП. В результате центральными сетями будут обеспечены 2 882 абонента и около 14 тысяч жителей", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Аким города поручил ускорить все работы, а также уложить временный асфальт на главных улицах и вокруг школы, отметив, что полноценное асфальтирование микрорайона предусмотрено на следующий год. Также даны поручения рассмотреть возможность организации одностороннего движения на узких улицах, установить пять автобусных остановок и запустить новые маршруты общественного транспорта после завершения дорожного строительства.

Фото: акимат Алматы

В микрорайоне Алгабас работы по инженерным сетям были проведены в 2024 году. В текущем году Управлением городской мобильности реализуется проект по строительству дорог. На сегодняшний день выполнено устройство 31,9 км асфальтобетонного покрытия. До конца сентября планируется установка 1 368 дорожных знаков.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, ведется работа по электроснабжению микрорайона. Ведется монтаж новых линий электропередачи и опор освещения. Полное завершение работ, включая уличное освещение, запланировано до конца сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы насчитала почти 12 тысяч нарушений, совершенных электросамокатчиками. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
