Аким Алматы пообещал жителям одного из районов асфальт, свет и новые маршруты

Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда 2 сентября посетил микрорайоны Рахат-Мадениет и Алгабас Алатауского района, где встретился с жителями и обсудил вопросы инженерной, дорожной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата, в микрорайоне Рахат-Мадениет по заказу аппарата акима Алатауского района подрядной организацией ТОО "Сапа Құрылыс 2007" ведутся строительно-монтажные работы. Проект предусматривает строительство инженерных сетей общей протяженностью 131 км, в том числе 69 км водопровода и 61 км канализационных сетей. На сегодняшний день уже проложен 101 км (53,7 км водопроводных и 47 км канализационных). Завершение работ планируется в ноябре 2025 года.

"Параллельно Управлением энергетики и водоснабжения реализуется проект по обеспечению микрорайона бесперебойным электроснабжением. В настоящее время ведется установка 13 трансформаторных подстанций и одной распределительной подстанции. В текущем году планируется установить 5 ТП. В результате центральными сетями будут обеспечены 2 882 абонента и около 14 тысяч жителей", – говорится в сообщении.

Аким города поручил ускорить все работы, а также уложить временный асфальт на главных улицах и вокруг школы, отметив, что полноценное асфальтирование микрорайона предусмотрено на следующий год. Также даны поручения рассмотреть возможность организации одностороннего движения на узких улицах, установить пять автобусных остановок и запустить новые маршруты общественного транспорта после завершения дорожного строительства.

В микрорайоне Алгабас работы по инженерным сетям были проведены в 2024 году. В текущем году Управлением городской мобильности реализуется проект по строительству дорог. На сегодняшний день выполнено устройство 31,9 км асфальтобетонного покрытия. До конца сентября планируется установка 1 368 дорожных знаков.

Кроме того, ведется работа по электроснабжению микрорайона. Ведется монтаж новых линий электропередачи и опор освещения. Полное завершение работ, включая уличное освещение, запланировано до конца сентября текущего года.

