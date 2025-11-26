#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Общество

Микрорайон "Кызылжар-2" в Шымкенте полностью подключен к полноценной инженерной инфраструктуре

Подключение к полноценной инженерной инфраструктуре, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 09:44 Фото: акимат города Шымкент
В микрорайоне "Кызылжар-2" Абайского района города Шымкента окончательно решена проблема дефицита инженерной инфраструктуры, которая была актуальной в течение нескольких лет.

Напомним, этой весной на выездной встрече акима мегаполиса с жителями население микрорайона назвало нехватку питьевой воды, нестабильное электроснабжение и отсутствие природного газа самыми острыми социальными проблемами.


Фото: акимат города Шымкент

Глава города дал срочное поручение соответствующим структурам и поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить подведение коммуникационных сетей в микрорайон. Таким образом в апреле 2024 года началось строительство инженерных сетей на территории "Кызылжара-2". Проектные работы проводились на улицах Алкап, Ордакент, Нурлыкент, Сыганак, Теренозек и Колкент.


Фото: акимат города Шымкент

На первом этапе проекта были подведены самые необходимые коммуникации – водопровод, линии электропередачи и газопровод. В результате 265 домов обеспечены постоянным водоснабжением и электроэнергией. Кроме того, подведенный газопровод позволяет подключить каждый дом к природному газу.


Фото: акимат города Шымкент

В следующем году планируется реализация второго этапа проекта. Этот этап позволит обеспечить необходимой инфраструктурой оставшуюся часть микрорайона "Кызылжар-2". Ожидается, что после полного завершения проекта микрорайон станет территорией с полностью развитой инженерной инфраструктурой.


Фото: акимат города Шымкент

Глава мегаполиса поздравил жителей с введением новых коммуникационных сетей в эксплуатацию и отметил, что подрядные организации выполнили работу качественно и в срок. По его словам, обеспечение новых микрорайонов инженерными сетями является одним из стратегических направлений развития города Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Многолетнюю проблему с инженерными коммуникациями решили в микрорайоне Алматы
18:46, 18 апреля 2024
Многолетнюю проблему с инженерными коммуникациями решили в микрорайоне Алматы
Алатауский район Алматы: новые дороги, тротуары и инженерная инфраструктура для жителей
14:29, 12 октября 2025
Алатауский район Алматы: новые дороги, тротуары и инженерная инфраструктура для жителей
В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр "14-я территория"
18:10, 19 октября 2023
В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр "14-я территория"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: