Микрорайон "Кызылжар-2" в Шымкенте полностью подключен к полноценной инженерной инфраструктуре

В микрорайоне "Кызылжар-2" Абайского района города Шымкента окончательно решена проблема дефицита инженерной инфраструктуры, которая была актуальной в течение нескольких лет.

Напомним, этой весной на выездной встрече акима мегаполиса с жителями население микрорайона назвало нехватку питьевой воды, нестабильное электроснабжение и отсутствие природного газа самыми острыми социальными проблемами.





Фото: акимат города Шымкент

Глава города дал срочное поручение соответствующим структурам и поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить подведение коммуникационных сетей в микрорайон. Таким образом в апреле 2024 года началось строительство инженерных сетей на территории "Кызылжара-2". Проектные работы проводились на улицах Алкап, Ордакент, Нурлыкент, Сыганак, Теренозек и Колкент.





Фото: акимат города Шымкент

На первом этапе проекта были подведены самые необходимые коммуникации – водопровод, линии электропередачи и газопровод. В результате 265 домов обеспечены постоянным водоснабжением и электроэнергией. Кроме того, подведенный газопровод позволяет подключить каждый дом к природному газу.





Фото: акимат города Шымкент

В следующем году планируется реализация второго этапа проекта. Этот этап позволит обеспечить необходимой инфраструктурой оставшуюся часть микрорайона "Кызылжар-2". Ожидается, что после полного завершения проекта микрорайон станет территорией с полностью развитой инженерной инфраструктурой.





Фото: акимат города Шымкент

Глава мегаполиса поздравил жителей с введением новых коммуникационных сетей в эксплуатацию и отметил, что подрядные организации выполнили работу качественно и в срок. По его словам, обеспечение новых микрорайонов инженерными сетями является одним из стратегических направлений развития города Шымкента.