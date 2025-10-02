Какие возможности дает атомная энергетика Казахстану, рассказали эксперты

Сегодня, 2 октября 2025 года, в Астане стартовал трехдневный форум Kazakhstan Energy Week – 2025. В его рамках эксперты проанализировали потенциал атомной энергетики в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Прогрессу и безопасности атомной энергетике была посвящена одна из стратегических сессий форума. Спикеры рассказали, как можно использовать атом в мирных целях.

"Наша страна готова делиться этим опытом (мирного использования атома – Прим. ред.) – предлагая обучение и повышение квалификации для специалистов из других государств, особенно тех, кто только начинает путь в освоении мирного атома. Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегический элемент своего будущего. Мы убеждены, что развитие мирного атома должно служить как национальной энергетической безопасности, так и глобальным усилиям по обеспечению устойчивого развития", – сказал заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Тимур Жантикин.

Руководитель проекта ТОО "КАЭС" Бекболсын Изтелеуов в свою очередь связал возможности атомной энергетики с развитием искусственного интеллекта.

"Цифровизация, искусственный интеллект, умные роботы стремительно врываются в нашу индустрию, нашу экономику и наш быт. Эта эпоха определенно будет требовать огромного количества центров обработки данных и, как следствие, кратно увеличивает потребность в электроэнергии. Эти и другие факторы выводят интерес к атомной энергетике на новый уровень", – уточнил эксперт.

В целом, по его мнению, строительство и эксплуатация АЭС станут основой для дальнейшего технологического развития нашей страны.

"Становление национального регулятора и национального оператора получит отличную динамику, стимул и содержание. Казахстанские компании получат доступ к современным технологиям, оборудованию и передовым процессам, и мы ожидаем появления многих сервисных компаний в атомной индустрии тоже. Это будет отличной возможностью для придания новой динамики для развития малого и среднего бизнеса в сферах вторичного, третичного уровня представления товаров, работ и услуг. Это, конечно же, будет новый импульс для науки, инновации и технологий", – перечислил он.

Самое главное, отметил спикер, Казахстан приобретет более образованные и технически компетентные кадры.

