Общество

Упростить доступ к земле для строительства ВИЭ предлагает депутат

солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 18:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Дүйсенбай Туранов в рамках Kazakhstan Energy Week-2025 2 октября 2025 года рассказал, как можно повысить энергетическую устойчивость Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопросы привлечения инвестиций в энергетическую инфраструктуру Центральной Азии были обсуждены на круглом столе в рамках Kazakhstan Energy Week-2025.

Туранов, в частности, рассказал, что нужно ввести в законы страны для реализации энергетических проектов.

"Земельные вопросы играют важную роль в реализации энергетических проектов, особенно гидроэнергетических. На сегодня Земельный кодекс не допускает предоставления участка под возобновляемые источники энергии, под ГЭС без торгов – это тормозит реализацию таких проектов. Считаю, что необходимо ввести исключение для таких приоритетных энергетических проектов, упростить процедуры предоставления земель, в том числе и с лесного фонда, и с особо охраняемых территорий", – заявил мажилисмен.

При этом он подчеркнул, что в таких случаях обязательно должна быть обеспечена экологическая экспертиза, учтены общественные интересы и соблюдена законность.

В целом, по его словам, в условиях перехода к низкоуглеродной энергетике необходима системная трансформация всего законодательства для обеспечения предсказуемости, защиты интересов инвесторов и создания условий для притока частного капитала.

"Безусловно, одним из приоритетов является законодательное закрепление роли систем накопления энергии, которые становятся необходимыми при увеличении доли ВИЭ. Такие накопители должны признаваться полноправными участниками рынка с возможностью участия в рынках мощности, вспомогательных услуг, балансировки, резервирования. Для привлечения инвестиций считаю необходимым придать этому направлению статус приоритетного, предусмотреть налоговые и таможенные льготы, аукционы и гарантии окупаемости", – добавил он. 

Предлагает он также развить институт прямых и двусторонних договоров в секторе ВИЭ. 

"Необходимо также законодательно закрепить понятия "прямой договор" и "прямой потребитель" – дать возможность продавать электроэнергию напрямую корпоративным клиентам, энергоснабжающим компаниям, майнерам и Data-центрам... Думаю, это создаст рынок корпоративной закупки "зеленой" энергии, снизит нагрузку на субсидии и, конечно же, повысит устойчивость этого сектора", – подчеркнул мажилисмен. 

Отметим, что 2 октября 2025 года эксперты проанализировали потенциал атомной энергетики в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
