Несколько столичных ЖК остались без света: комментарий акимата

С ночи 22 ноября 2025 года семь ЖК в районе "Нура" остаются без электричества, сообщает Zakon.kz.

22 ноября 2025 года в 01:06 на подстанции "Туран" произошло технологическое нарушение – отключились ячейки №106 и №210, питающие РП-217, сообщили в акимате.

"В зоне ограничения остаются потребители семи жилых комплексов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются". Акимат Астаны

В акимате рассказали, что на месте работают три бригады оперативной службы, специалисты Есильского РЭС, службы испытания и диагностики, а также службы кабельных линий были незамедлительно направлены на место.

Для обеспечения минимально необходимых общедомовых нужд подключены дизель-генераторные установки.



Причиной аварии мог явиться загоревшийся трансформатор в районе "Нура" на улице Сыганак.

Похожая ситуация на прошлой неделе произошла в Алматы. Часть города осталась без света из-за аварии.