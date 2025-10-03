Избыточный вес у людей может снижать ВВП Казахстана на 2-2,5% ежегодно – эксперт

Вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова на брифинге в СЦК 3 октября 2025 года рассказала, какие риски несет рост числа детей и подростков с избыточной массой тела, передает корреспондент Zakon.kz.

Аккумис Салханова отметила, что проблема лишнего веса среди детей – это не только казахстанская проблема, а общемировая тенденция.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число детей с избыточной массой тела растет во всем мире. Это уже называют глобальной эпидемией XXI века. Сегодня почти каждый пятый ребенок в Казахстане в возрасте 6-9 лет имеет избыточный вес или ожирение. Если не остановить эту тенденцию, то к 2035 году число детей и подростков с лишним весом может превысить 1,9 млн", – отметила она.

В итоге, по ее словам, возникают риски развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней во взрослом возрасте.

"Это также серьезный экономический вызов: по прогнозам Всемирной федерации ожирения, избыточный вес может снижать ВВП Казахстана на 2-2,5% ежегодно", – резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Что изменилось в школьном меню, можно прочитать здесь.