#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Общество

Избыточный вес у людей может снижать ВВП Казахстана на 2-2,5% ежегодно – эксперт

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 15:07 Фото: Zakon.kz
Вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова на брифинге в СЦК 3 октября 2025 года рассказала, какие риски несет рост числа детей и подростков с избыточной массой тела, передает корреспондент Zakon.kz.

Аккумис Салханова отметила, что проблема лишнего веса среди детей – это не только казахстанская проблема, а общемировая тенденция.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число детей с избыточной массой тела растет во всем мире. Это уже называют глобальной эпидемией XXI века. Сегодня почти каждый пятый ребенок в Казахстане в возрасте 6-9 лет имеет избыточный вес или ожирение. Если не остановить эту тенденцию, то к 2035 году число детей и подростков с лишним весом может превысить 1,9 млн", – отметила она.

В итоге, по ее словам, возникают риски развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней во взрослом возрасте.

"Это также серьезный экономический вызов: по прогнозам Всемирной федерации ожирения, избыточный вес может снижать ВВП Казахстана на 2-2,5% ежегодно", – резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Что изменилось в школьном меню, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Без сосисок в тесте, сладкого чая и шоколада: чем теперь кормят школьников в Казахстане
17:30, 24 сентября 2025
Без сосисок в тесте, сладкого чая и шоколада: чем теперь кормят школьников в Казахстане
В плену еды: как детское ожирение в Казахстане превращается в эпидемию
11:23, 19 сентября 2025
В плену еды: как детское ожирение в Казахстане превращается в эпидемию
Новое питание школьников: важная информация для родителей
17:33, 08 сентября 2025
Новое питание школьников: важная информация для родителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: