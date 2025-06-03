"Черный" список поставщиков лекарства намерены ввести в Казахстане

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК 3 июня 2025 года рассказал, какое наказание ждет недобросовестных поставщиков лекарств, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что онкобольные сейчас столкнулись с проблемой отсутствия важного лекарства. По их данным, в тендере участвовало несколько компаний, и выигравшая взяла на себя обязательства по поставке, но до сих пор не выполнила их. Они поинтересовались, будет ли поставщик привлечен к ответственности.

"Да, у нас было обращение со стороны пациентов, которые, к сожалению, не получили указанный препарат. Поставщик, с которым заключен договор, не выполнил свои обязательства. Управление здравоохранения в одностороннем порядке расторгло договор, и будет объявлен повторный конкурс. К вашему вопросу, понесет ли наказание – да, там есть определенные издержки в отношении самого поставщика", – сказал Ержан Нурлыбаев.

Он подчеркнул, что в прошлом и этом году Высшая аудиторская палата проверяла работу Министерства здравоохранения, СК "Фармация" на предмет лекарственного обеспечения.

"Одно из предложений как раз таки в унисон тому, что вы сказали – это формирование списка недобросовестных поставщиков среди поставщиков лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, которые систематически нарушают свои обязательства в рамках договорных обязательств. Поэтому сейчас мы над этим списком работаем и в ближайшее время анонсируем новые поправки в наши отраслевые приказы, которые будут направлены на формирование этого так называемого "черного" списка, – резюмировал Нурлыбаев.

3 июня 2025 года вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев заявил, что цены на лекарства могут снизиться в Казахстане на 30%.