Пять областей Казахстана 4 октября ждут заморозки до -3°С

Казахстанцам рассказали о погоде на субботу, 4 октября 2025 года. Согласно информации синоптиков РГП "Казидромет", на большей части страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков, сообщает Zakon.kz.

Лишь, как уточняют метеорологи, на севере, востоке, в центре с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег).

Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге пыльная буря, на востоке – гололед.

Тем временем в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской, на севере, востоке Западно-Казахстанской областей, в центре области Жетысу, на севере Кызылординской области ожидаются заморозки -1-3°С.

В других частях страны в свою очередь ожидается:

высокая пожарная опасность на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской областей;

севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской областей; чрезвычайная пожарная опасность в Кызылординской, на севере, юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау.

