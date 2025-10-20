#АЭС в Казахстане
Общество

Антициклон принесет заморозки, ветер и туманы в Казахстан

туман, деревья, погода, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:16 Фото: pexels
С 21 по 23 октября 2025 года погоду на большей части Казахстана будет определять антициклон. Это означает, что сохранится преимущественно ясная и сухая погода. С таким прогнозом выступили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Однако специалисты уточняют: ночью и утром будет довольно холодно – из-за ясного неба воздух у земли быстро остывает, и в ночные часы сохранятся минусовые температуры.

"На западе, северо-западе, а также на крайнем юго-востоке страны будет ощущаться влияние передней части циклона".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным метеорологов, в этих регионах ожидается облачность, местами пройдут осадки, в основном дождь.

"В западных областях возможны сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также по всей стране ожидается усиление ветра, а на севере и востоке в ночное и утреннее время возможны туманы.

"Температура воздуха существенно меняться не будет", – заключили синоптики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:16
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Кроме того, ранее жителей 12 областей Казахстана предупредили о надвигающейся непогоде 20 октября.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
