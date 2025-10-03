Что ждать от погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 октября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Жителям Астаны, Алматы и Шымкента синоптики рассказали о предстоящей погоде. Так, 4, 5 и 6 октября 2025 года осадки ожидаются только в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 4 октября: переменная облачность, утром и днем небольшие осадки (дождь, снег). Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +0+2°С, днем +6-8°С.

5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.

6 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +0+2°С, днем +8+10°С. Прогноз погоды по Алматы 4 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.

5 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

6 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +0+2°С, на почве заморозки -2°С, днем +11+13°С. Прогноз погоды по Шымкенту 4 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +21+23°С.

5 октября: переменная облачность, без осадков. Временами ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.

6 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +21+23°С. Ранее казахстанцам рассказали о погоде по стране на ближайшие дни. Так, 4, 5 и 6 октября 2025 года большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: