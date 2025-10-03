Обморок учительницы обернулся госпитализацией в психбольницу в Актобе

В Актюбинской области 28-летняя учительница оказалась в психбольнице после обычного обморока. Акнур Шакир утверждает, ее насильно удерживали в клинике и заставляли принимать препараты, сообщает Zakon.kz.

Педагог рассказала КТК, что пять месяцев назад стала мамой. Ребенок был долгожданным, рожденным благодаря ЭКО после семи лет брака. Но радость материнства обернулась настоящим кошмаром. По словам женщины, после нескольких бессонных ночей она почувствовала недомогание и на время потеряла сознание. Муж вызвал сельскую медсестру. Однако все закончилось неожиданной госпитализацией в психдиспансер.

"Меня сначала привезли в Алгинскую больницу. Там несколько врачей осмотрели и сказали, что нужно сдать анализы в Актобе. Я, ничего не подозревая, поехала. Но в итоге меня обманули и закрыли в психушке. Я провела там всю ночь. Не спала. Рядом были неадекватные пациенты. А медперсонал насильно заставлял глотать какие-то таблетки. Хотя я говорила, что здорова, и отвечала на все их вопросы и тесты". Акнур Шакир

Родители Акнур, встревоженные случившимся, пытались выяснить, почему их дочь оказалась в психиатрическом учреждении. По их словам, врачи объяснили это послеродовой депрессией.

"В психдиспансере нам сказали, что у нее стресс после родов и лечить будут 21 день. И выписка невозможна, такие законы. Мы тогда позвонили в 102. Приехал участковый, но сказал, что помочь не может. У меня на руках был ее пятимесячный сын, он плакал. Тогда врачи пригрозили, что ребенка заберут и отправят в детдом. Мы испугались и ушли", – рассказала мать учительницы Гульден Жаумитова.

Объяснять причины госпитализации Акнур, которая нигде на учете не состоит, в диспансере отказались, сославшись на врачебную тайну. Здесь лишь описали общий алгоритм при подобных случаях.

"По заявлению родственников могут обратиться самообращением, если вдруг видят какие-то нарушения. Например, попытка суицида или человек опасен для себя и для окружающих. Обращаются родственники и сами везут к нам. В течение 72 часов мы информируем родственников, что действительно нет никаких нарушений, мы проверим психическое состояние, и обычно мы выписываем. Замдиректора Центра психического здоровья Актюбинской области Гульмира Уразова

Руководитель алгинской райбольницы, откуда Акнур и увезли в психдиспансер, утверждает, женщину поместили туда не просто так. Правда, диагноз не называют. Но говорят, были тревожные сигналы. И молодую мать пришлось госпитализировать незамедлительно.

"По обращению родственников пациентку доставили в алгинскую ЦРБ. Для дальнейшего обследования и лечения мы направили в специализированную клинику". Руководитель Алгинской районной больницы Сержан Жанахметов

В данное время Акнур временно живет у родителей. Из психиатрической клиники ее выписали под расписку супруга. Молодая учительница больше всего боится, что ночь, проведенная в диспансере, а также сама история могут обернуться проблемами на работе.

