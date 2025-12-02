Срочник из Мангистау рассказал о том, как из армии попал в психбольницу

Фото: Министерство обороны РК

Солдат Султан Шынтемиров поделился, что с ним происходило во время прохождения службы в Мангистауской области, прежде чем появилась информация о том, что из армии его определили в психбольницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, молодой казахстанец рассказал, как с момента призыва в армию его подвергали избиениям. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Astana_News | АСТАНА 🇰🇿 (@astananewskz) "С тех пор как я приехал, меня били и избивали. Когда идешь умываться, дают две минуты, если не успеешь, то выгоняют пинками. Тащут силой, бьют. Если тебе больно, то бьют прямо по больному месту. Бьют по голове мылом, загоняют в каптерку и пинают ногами. Они не объясняют причины, почему бьют. Меня затащили в каптерку и избили, я не выдержал и начал наносить порезы себе на руку", – рассказал срочник. Ранее пресс-служба Актауского гарнизона заявила о том, что в Мангистау продолжается проверка по резонансному случаю с молодым срочником, который, по словам родственников, попал в психиатрическую больницу во время службы.

