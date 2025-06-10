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Общество

В Шымкенте наказали санитаров психбольницы, которые изнасиловали пациенток

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 18:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент 10 июня вынес приговор двум санитарам-контролерам "Психического центра здоровья" Туркестанской области, признанным виновными в изнасиловании пациенток, в том числе несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло в середине июля 2024 года в женском отделении №3. Подсудимые, находясь при исполнении служебных обязанностей, воспользовались беспомощным состоянием двух пациенток, Б. и К., и совершили в их отношении насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая К. на момент преступления была несовершеннолетней и не отдавала отчета своим действиям.

Суд установил вину подсудимых на основании показаний потерпевших и их законных представителей. Прокурор требовал назначить каждому из обвиняемых 15 лет лишения свободы. Потерпевшие и их представители настаивали на строгом наказании, тогда как подсудимые просили оправдания, утверждая, что их вина не доказана.

Суд признал обоих виновными по ч.3-1 п.1 ст.120 УК РК (изнасилование малолетней лицом при выполнении служебных обязанностей) и приговорил каждого к 15 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними. В качестве смягчающих обстоятельств учтено наличие у подсудимых несовершеннолетних детей.

Кроме того, суд обязал выплатить каждой из потерпевших по 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на адвоката потерпевшей Б. в размере 600 тыс. тенге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось о другом приговоре. В Сарыагашском районном суде Туркестанской области рассмотрели уголовное дело в отношении полицейского, обвиненного в изнасиловании. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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