В Шымкенте наказали санитаров психбольницы, которые изнасиловали пациенток
Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло в середине июля 2024 года в женском отделении №3. Подсудимые, находясь при исполнении служебных обязанностей, воспользовались беспомощным состоянием двух пациенток, Б. и К., и совершили в их отношении насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая К. на момент преступления была несовершеннолетней и не отдавала отчета своим действиям.
Суд установил вину подсудимых на основании показаний потерпевших и их законных представителей. Прокурор требовал назначить каждому из обвиняемых 15 лет лишения свободы. Потерпевшие и их представители настаивали на строгом наказании, тогда как подсудимые просили оправдания, утверждая, что их вина не доказана.
Суд признал обоих виновными по ч.3-1 п.1 ст.120 УК РК (изнасилование малолетней лицом при выполнении служебных обязанностей) и приговорил каждого к 15 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними. В качестве смягчающих обстоятельств учтено наличие у подсудимых несовершеннолетних детей.
Кроме того, суд обязал выплатить каждой из потерпевших по 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на адвоката потерпевшей Б. в размере 600 тыс. тенге.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось о другом приговоре. В Сарыагашском районном суде Туркестанской области рассмотрели уголовное дело в отношении полицейского, обвиненного в изнасиловании. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.